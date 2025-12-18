Controlli intensificati della polizia sulla “movida” nel Lametino: arresti e denunce

Controlli intensificati da parte del commissariato di polizia di pubblica sicurezza di Lamezia Terme, anche attraverso il concorso di equipaggi del reparto prevenzione crimine di Vibo Valentia. I controlli hanno riguardato le aree di Sambiase, Sant’Eufemia e Nicastro, interessate dal fenomeno della cosiddetta “movida”.

Nell’ambito di questa attivita’, nell’arco dell’ultima settimana, sono state controllate 1004 persone, di cui 251 pregiudicati, nonche’ 566 veicoli. Tale attivita’ ha permesso di contestare cinque violazioni al Codice della strada, denotando una particolare attenzione al tema della sicurezza stradale.

Sono stati anche controllati 213 soggetti sottoposti a misure di prevenzione e/o di sicurezza. I controlli hanno consentito di individuare, inoltre, un soggetto in possesso di una modica quantita’ di sostanza di tipo hashish segnalato alla Prefettura e di denunciare un uomo per spaccio di sostanza stupefacente.

L’azione del commissariato si e’ incentrata anche sul piano della prevenzione, procedendo alla sottoposizione di un cittadino lametino di 43 anni alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con prescrizione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Si e’ proceduto, altresi’, a eseguire due ritiri cautelativi di armi e munizioni.

Nello stesso periodo e’ stata data esecuzione a un provvedimento di carcerazione e alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei riguardi di due uomini, entrambi responsabili di atti persecutori. La difficolta’ dei controlli e’ risultata particolarmente significativa, in quanto gli stessi si sono svolti in concomitanza con un incendio aggravato appiccato da un cittadino marocchino, immediatamente tratto in arresto in flagranza di reato.