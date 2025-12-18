Catanzaro: aperte le domande per contributo a sostegno dei buoni pasto mensa anno scolastico 2025/2026

Un contributo per le famiglie

L’Amministrazione comunale, confermando il proprio impegno a sostegno delle famiglie, ha stanziato un fondo per contribuire alle spese per la mensa scolastica. Il contributo è destinato alle famiglie con un ISEE compreso tra 2.000,01 e 15.000,00 euro, che non rientrano nei casi di esenzione totale di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 57 del 03 febbraio 2025, in possesso dei seguenti requisiti:

Avvenuta iscrizione del/dei proprio/i figlio/i, per l’a.s. 2025/2026, al servizio mensa nelle scuole di competenza comunale (IC Casalinuovo, IC CZ Sala S. Maria Milani – Preti, IC Catanzaro Mater Domini – Nord Est Manzoni, IC Patari Rodari – Pascoli Aldisio, IC Vivaldi, Infanzia Convitto Galluppi, Asilo Comunale “G. Pepe”);

ISEE in corso di validità, rilasciato per prestazioni agevolate in favore di minorenni, privo di annotazioni/difformità, con presenza, nel nucleo familiare riportato, dello studente fruitore del servizio mensa e con valore calcolabile compreso tra:

€ 2.000,01 e € 5.000,00 (con possibilità di partecipazione al contributo per il solo costo a carico dell’utente)

€ 5.000,01 e € 15.000,00

Il contributo sarà corrisposto al genitore che ha effettivamente sostenuto la spesa, salvo eventuale nulla osta in favore dell’altro genitore, purché entrambi presenti nel nucleo familiare riportato nell’ISEE o allo stesso aggregato;

Come fare domanda

Le domande potranno essere presentate dal 17/12/2025 ed entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 31/12/2025, esclusivamente tramite:

PEC : ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it

Consegna diretta : presso l’Archivio Generale – Ufficio Protocollo del Comune di Catanzaro, Via Jannoni n. 68.

Alla domanda, scaricabile dallo stesso avviso, debitamente compilata e sottoscritta, dovranno essere allegati:

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente esercente la potestà genitoriale; ISEE in corso di validità, rilasciato per prestazioni agevolate in favore di minorenni, privo di annotazioni/difformità, con presenza, nel nucleo familiare riportato, dello studente fruitore del servizio mensa e con valore calcolabile compreso tra:

€ 2.000,01 e € 5.000,00 (con possibilità di partecipazione al contributo per il solo costo a carico dell’utente)

€ 5.000,01 e € 15.000,00

L’ISEE deve essere presentato integralmente, completo di tutte le pagine. ALLEGATO B – SOLO nel caso in cui il richiedente il servizio mensa a.s. 2025/2026 sia diverso dal richiedente il contributo/intestatario IBAN, purché entrambi presenti nel nucleo familiare riportato nell’ISEE o allo stesso aggregato.

L’importo del contributo

L’importo unitario del contributo è determinato a consuntivo, con successivo atto del Comune di Catanzaro, tenendo conto del numero degli aventi diritto, delle spese complessivamente sostenute e delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto di criteri di equità e proporzionalità, anche in relazione agli scaglioni di reddito. Lo stesso non potrà in ogni caso superare la spesa sostenuta per i pasti effettivamente fruiti da ogni singolo utente. Il numero di protocollo rilasciato in seguito alla presentazione dell’istanza dovrà essere conservato al fine di visualizzarne l’esito in graduatoria.