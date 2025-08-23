Sopralluogo al campetto polivalente di Sant’Eufemia, De Sensi e Gianturco: avvio delle verifiche per possibile riqualificazione.

Sopralluogo al campetto polivalente di Sant’Eufemia per verificare lo stato dell’impianto e valutare possibili interventi di riqualificazione, considerando i costi stimati dai tecnici e le risorse finanziarie ancora da individuare. Alla visita hanno partecipato l’Assessore con delega alla Manutenzione Straordinaria e alle Opere Pubbliche Gabriella De Sensi, il Presidente della V Commissione Consiliare Mimmo Gianturco, i tecnici comunali e Marilena Filippone di Lamezia Domani.

«Il sopralluogo ci consente di avere un quadro chiaro delle condizioni dell’impianto e delle priorità da affrontare» – ha dichiarato il consigliere Provinciale e Comunale Mimmo Gianturco. «Solo con verifiche concrete possiamo programmare interventi responsabili, che garantiscano sicurezza, accessibilità e piena fruibilità dello spazio».

L’assessore Gabriella De Sensi ha aggiunto: «Il campetto polivalente è stato inserito nel bando di gestione senza ricevere manifestazioni di interesse. Ora dobbiamo considerare anche questa situazione nella pianificazione degli interventi, con attenzione ai costi e alle risorse disponibili».

«Il sopralluogo rappresenta un momento di ascolto e confronto con tecnici e realtà civiche» – hanno sottolineato congiuntamente Gabriella De Sensi e Mimmo Gianturco – «perché ogni decisione deve basarsi su dati concreti e valutazioni oggettive, al fine di garantire risultati efficaci e sostenibili per la comunità. La riqualificazione di Sant’Eufemia è un impegno concreto dell’amministrazione. Procederemo con responsabilità, trasparenza e realismo, assicurando che ogni intervento sia sostenibile e restituisca al quartiere spazi sicuri, inclusivi e pienamente fruibili. La cura dei luoghi comuni è essenziale per rafforzare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini».

La V Commissione Consiliare “Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio” continuerà a seguire l’intero iter, confermando l’impegno politico e istituzionale dell’amministrazione per Sant’Eufemia e per l’intera città, verso una programmazione attenta, partecipata e orientata al bene comune.