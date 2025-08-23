Gerlando Cuffaro candidato al Consiglio regionale per la Democrazia Cristiana

Gerlando Cuffaro, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro, sarà candidato alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre prossimi all’interno della lista Udc-Dc.

Cuffaro, libero professionista e già docente di Costruzioni, è coordinatore provinciale della DC – Democrazia Cristiana, di cui è segretario nazionale Salvatore Cuffaro. Proprio il segretario nazionale, assieme al coordinatore regionale calabrese del partito, l’on. Michele Ranieli, hanno chiesto a Gerlando Cuffaro di impegnarsi attivamente alle prossime elezioni regionali: «Sono onorato della fiducia che è stata riposta in me dai massimi vertici del partito ed è per questo che ho dato la mia massima disponibilità alla candidatura. Il mio impegno sarà quello di portare con entusiasmo orgoglio i valori pluralisti, democratici e cattolici della Democrazia Cristiana in Consiglio regionale. Allo stesso tempo, sarà mia volontà contribuire con l’esperienza professionale e ordinistica maturata negli anni alla costruzione di politiche di sviluppo d’impatto per la nostra regione», ha spiegato Cuffaro.

Gerlando Cuffaro correrà per la lista Udc-Dc a sostegno del candidato presidente Roberto Occhiuto, nella circoscrizione Centro.