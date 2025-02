Vito Montuoro è stato eletto coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia di Tiriolo, Catanzaro

Vito Montuoro è stato eletto coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia di Tiriolo al termine dei lavori del primo congresso cittadino del partito, a cui hanno partecipato numerosi iscritti e simpatizzanti e che ha registrato anche la designazione del direttivo. Presenti i componenti del direttivo provinciale di Fdi Pietro Fazio e Serafino Gallo, che hanno portato i saluti del coordinatore provinciale e regionale di Fdi Wanda Ferro, dell’assessore e vicepresidente della Regione Calabria Filippo Pietropaolo e del consigliere regionale Antonio Montuoro, presidente della commissione Bilancio di Palazzo Campanella, e il sindaco Domenico Stefano Greco, che ha rivolto un messaggio di benvenuto.

“Fratelli d’Italia – ha dichiarato Vito Montuoro – incarna l’idea di partito come leva per il cambiamento, una forza politica popolare, e per questa ragione radicata e diffusa sui territori, fondata sul concetto di partecipazione, capace di rispondere alla pluralità delle istanze che provengono dalla società. Un partito all’altezza delle nuove sfide, di progetto e di programma, che è come una grande casa, in grado di promuovere percorsi articolati all’insegna dell’impegno politico, sociale e civile, aperto alla partecipazione delle donne e dei giovani, un capitale umano da valorizzare per rivitalizzare il territorio e poter scrivere così nuove pagine di sviluppo. Un partito, ancora, capace di una visione, di elaborazione politica, di catalizzare le forze e le energie sane verso l’obiettivo del bene comune”.

“Abbiamo la capacità di fungere da raccordo con il vasto universo del mondo sociale – ha aggiunto Vito Montuoro – siamo una sorta di incubatore per idee e proposte; una palestra di politica e di vita in grado di forgiare la classe dirigente del futuro, senza dimenticare, però, il nostro passato. Sono certo che con il contributo di tutti riusciremo a rendere ancora più grande il partito di Fratelli d’Italia, continuando nell’imprescindibile opera di radicamento, che fin dall’inizio caratterizza il nostro Dna, e che ci permette di avere un valore aggiunto rispetto a qualunque altra formazione politica”.

Dal canto suo, Gallo ha riconosciuto come “Tiriolo si sia distinta, assieme ad altri comuni, per la designazione anche del coordinamento, a testimonianza del fatto che su questo territorio ci sia un grande fermento”. Anche per Fazio “è da sottolineare come la nascita dei coordinamenti sia l’elemento tangibile di una singolare partecipazione dal basso. Se siamo così presenti sui territori – ha concluso – significa che il lavoro svolto viene apprezzato”.