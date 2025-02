Forza Italia Catanzaro, Giusi Princi premiata per merito e competenza. Nominata vicepresidente intergruppo Regioni costiere e insulari.

“Merito e competenza. Sono, ancora una volta, queste le qualità che portano in alto l’europarlamentare azzurro, Giusi Princi”. Ad affermarlo, in una nota, sono il segretario provinciale di Forza Italia, Marco Polimeni, il vice segretario regionale Emanuele Ionà e il segretario cittadino Forza Italia Lamezia, Salvatore De Biase. “L’ex vicepresidente della Regione, eletta al Parlamento europeo alle elezioni dello scorso giugno, è, infatti – riporta la nota – stata nominata vicepresidente dell’Intergruppo del Parlamento europeo sulle Regioni costiere e insulari, con delega al Mediterraneo. Ma c’è di più, la dirigente azzurra è, anche, l’unica italiana a far parte del direttivo di questo importante Intergruppo. Un risultato importante che porta la Calabria e il Sud Italia al centro dell’agenda europea”. “Siamo sicuri che Giusi Princi svolgerà, al meglio – è detto ancora nella nota – tutti i compiti derivanti da questo nuovo incarico: la sua competenza, conoscenza del territorio, cultura e il suo impegno saranno, ancora di più, al servizio del Meridione e, in particolare, della nostra regione”.