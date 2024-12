     Concerto di Natale al Polo Liceale Campanella-Fiorentino, Lamezia Terme

Il 18 dicembre, l’Auditorium del Polo Liceale Campanella-Fiorentino di Lamezia Terme ha ospitato il tradizionale Concerto di Natale, un evento che ha visto protagonisti l’orchestra e il coro del Liceo Musicale.

Il concerto, il primo del nuovo Polo Liceale lametino, ha offerto un programma ricco e variegato, spaziando dai cori operistici alla musica sinfonica, dal barocco ai brani pop e jazz, fino ai classici ispirati al Natale.

I brani sono stati trascritti e arrangiati dai M° Diego Apa e Giovanni Mazzuca, per rispondere alle esigenze didattiche e alle caratteristiche tecniche dell’organico orchestrale.

Il concerto ha preso il via con la Mazurca e il Valzer di Nino Rota, compositore italiano tra i più influenti e prolifici della storia del Cinema italiano; l’esecuzione, diretta dal M° Giovanni Mazzuca è stata un omaggio alla carriera di un artista che, indubbiamente ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale musicale di tutti i tempi.

A seguire la talentuosa violinista Margherita Viscomi, allieva del prof. Francesco falcone, con Méditation di Jules Massenet, compositore, pianista e organista francese di epoca romantica particolarmente noto come autore operistico.

Il pubblico ha apprezzato anche il celebre coro “Va pensiero” tratto dal Nabucco di Giuseppe Verdi, scritto in epoca risorgimentale; a dirigere il M° Daniele Augruso.

Antonio Nanci, allievo della classe di chitarra del prof. Diego Smiraglio, dimostrando grandi abilità, ha eseguito il “Concerto per liuto” di Antonio Vivaldi.

A concludere la prima parte del concerto la famosa Marcia di Radetzky di Johann Strauss Sr, brano che ha coinvolto il pubblico alimentando un’atmosfera gioiosa, preludio delle festività imminenti.

Continuando il percorso musicale si sono susseguite le esecuzioni di brani iconici: per primo “At Last” di H. Warren, è stato interpretato da Sofia Ferrise, allieva della classe di canto della prof.ssa Giovanna Massara e diretto dal M° Diego Apa; a seguire “What a Wonderful World” interpretato da Elena Ovlachi, anche lei alunna della prof.ssa Giovanna Massara, con la partecipazione del sassofonista Diego Costanzo, già allievo del prof. Pietro Riga docente del Liceo musicale e la direzione del M° Sara Saladino.

A rendere più suggestiva la magica atmosfera natalizia anche il brano corale “Sleigh Ride” di Enderson, eseguito per coro e orchestra, brano che ha coinvolto tutti i presenti in un’euforia festosa esprimendo quel calore che solo il Natale riesce a trasmettere.

A conclusione della manifestazione, la pianista Maria Caterina Cristallo, docente del Liceo Musicale, ha incantato il pubblico con una sublime esecuzione del “Valzer dei Fiori” tratto dallo Schiaccianoci di P.I. Čajkovskij, regalando un momento di straordinaria bellezza e soavità a conclusione di una mattinata intensa e all’insegna della musica e della convivialità.

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Susanna Mustari, nell’esprimere l’emozione che il concerto ha suscitato ha ringraziato calorosamente gli studenti, i tecnici, i collaboratori e i docenti per il loro impegno. “È stato un concerto straordinario, che ha dimostrato il talento e la dedizione di tutti. Il nostro Auditorium appare a volte troppo piccolo per contenere i talenti che, anno dopo anno, si manifestano in numero crescente. Ragazzi che con competenza e determinazione, guidati dai nostri eccellenti Maestri, riescono a esprimere e coltivare la loro vocazione. Colgo l’occasione per rivolgere gli auguri più cari con la speranza che il Santo Natale sia foriero di Pace e dilati il nostro sguardo verso quell’Umanità, oggi più che mai, desiderosa di serenità!”

L’evento è stato trasmesso in streaming e ha raggiunto tutti i numerosi studenti che hanno seguito dalle loro aule. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle prof.sse Antonella Rotundo e Maria Franca Montuoro per aver curato l’evento e al Gruppo Arte-ficio con la prof.ssa Jaqueline Rodriguez per la locandina.