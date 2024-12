Numeri record per il Paese di Babbo Natale a Borgia

Numeri record per il Paese di Babbo Natale. Sono stati oltre 9.000 i visitatori che da tutta la Calabria sono giunti a Borgia per ammirare la Casa e l’Ufficio postale di Babbo Natale allestiti rispettivamente all’interno di due storici palazzi: palazzo Mazza e palazzo Calogero. Numeri che bissano e superano il già notevole successo ottenuto lo scorso anno. Quest’anno a tre settimane dall’inaugurazione del Paese di Babbo Natale, avvenuta il 29 novembre scorso, si è registrata un’affluenza incredibile di visitatori che ha superato le 7.000 presenze complessive raggiunte lo scorso anno. Numeri che sono la dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dal Comune, assessorato alla Cultura, con la collaborazione preziosa dell’associazione “Il cenacolo” e il supporto di VisitBorgia.it, nonché della società 4Culture che gestisce palazzo Mazza. Una sinergia che ha creato l’alchimia necessaria a far sì che il progetto di rendere Borgia un centro attrattivo durante il periodo natalizio, sulla scia dei successi estivi di presenze e turisti, ha funzionato perfettamente. La bellezza degli allestimenti, nell’elegante cornice di palazzo Mazza, la cura dei dettagli, il coinvolgimento dei bambini rappresentano la chiave vincente capace di catturare l’attenzione e la curiosità di migliaia di visitatori, fra i quali soprattutto molte famiglie che hanno scelto Borgia come luogo del cuore per vivere la magia del Natale. L’organizzazione impeccabile dello staff de “Il cenacolo” e della 4 Culture, unita alla realizzazione all’interno dell’incantevole palazzo Mazza, di spettacoli musicali e di intrattenimento, promossi dall’amministrazione comunale, pensati per grandi e piccoli, stanno facendo la differenza, creando uno spazio che profuma di accoglienza e sano divertimento. Gli spettacoli fanno parte della rassegna “Un giorno all’improvviso festival: il teatro che supera se stesso”. <<Siamo davvero soddisfatti di quanto fatto finora – ha dichiarato l’assessora Virginia Amato – non siamo ancora entrati nel pieno delle festività natalizie e abbiamo raggiunto numeri sorprendenti. E’ davvero una grande emozione vedere il nostro comune invaso da famiglie con bambini, vedere tante persone passeggiare sul nostro corso è motivo di grande soddisfazione, perché vuol dire che stiamo andando nella giusta direzione, promuovendo il nostro territorio. La presenza di tanti visitatori – ha sottolineato Amato – è un incentivo anche alle nostre attività che possono trarne beneficio da un punto di vista economico. Da qui ai prossimi giorni ci saranno tante altre iniziative all’interno della Casa di Babbo Natale per allietare chi verrà e rendere ancora più piacevole il tempo trascorso nella nostra comunità. La location d’eccezione offerta da palazzo Mazza aggiunge fascino ed eleganza, lasciando tutti senza fiato>>.