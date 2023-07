Fiorita annuncia: “Un mega serbatoio da 5mila metri cubi risolverà definitivamente la carenza idrica a Catanzaro Lido”

Un nuovo serbatoio dalla capienza tre volte più grande rispetto a quello attualmente esistente, che consentirà di risolvere definitivamente e per tutto l’anno il problema del fabbisogno idrico per il quartiere Lido. Il sindaco Nicola Fiorita, a margine di un incontro tenutosi con Sorical, rende noto che la stessa ha consegnato i lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura da 5mila metri cubi, che sarà installata nell’area dove già si trova l’impianto in località Stillo e che servirà, con una linea diretta, tutte le utenze comprese nella zona marinara. L’investimento ammonta a circa nove milioni di euro, e il termine per l’ultimazione dell’opera è previsto per la fine del 2024. L’amministrazione comunale, perciò, ha di recente approvato una variazione urbanistica in modo da dare il via libera a tutte le autorizzazioni e alle operazioni preliminari al progetto.

“Anche questa estate siamo costretti ad affrontare i gravi e comprensibili disagi legati all’impossibilità, ormai cronicizzata da diversi anni, di garantire un servizio idrico idoneo ai bisogni crescenti di un ampio territorio”, sottolinea il sindaco Nicola Fiorita. “Nell’immediato, abbiamo chiesto e ottenuto rassicurazioni da parte di Sorical in merito all’aumento della fornitura idrica per Lido, che negli anni passati veniva garantita solo per una finestra di tempo limitata al mese di agosto. L’intervento più ampio voluto dalla stessa società per la città di Catanzaro, con un nuovo serbatoio in aggiunta a quello esistente, arriva finalmente oggi alla consegna dei lavori e consentirà una disponibilità complessiva di 7mila metri cubi risolvendo, nel lungo termine e a livello strutturale, questa emergenza. A tal fine, abbiamo deciso in sinergia con l’Amministratore Unico di Sorical, Cataldo Calabretta, di istituire un tavolo tecnico permanente Comune-Sorical, con l’obiettivo di assicurare un monitoraggio continuo sul cronoprogramma dei lavori, individuando in corso d’opera tutte le soluzioni che si renderanno necessarie per accelerare al massimo i tempi di conclusione. Nelle more, abbiamo messo in campo gli accorgimenti possibili per razionalizzare il servizio, nei momenti di massimo picco dei consumi determinati dal forte caldo, e limitare le momentanee chiusure indispensabili per riequilibrare i livelli dei serbatoi. A questa esigenza, si legano dunque le raccomandazioni ad un uso parsimonioso dell’acqua potabile, ma soprattutto i controlli che abbiamo intensificato contro furti e condotte illecite da parte di privati ed operatori”.