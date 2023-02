“Casa e Giovani”: l’iniziativa a Catanzaro per orientare scelte consapevoli

Sarà presentata il prossimo 8 febbraio 2023, ore 11, presso la sala della Giunta dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, l’iniziativa “Casa e Giovani”, la guida informativa frutto del connubio al servizio dei “giovani” tra il Notariato Italiano e Confedilizia, associazione storica dei proprietari di casa.

All’incontro, che sarà moderato dalla giornalista Stefania Papaleo, direttore editoriale di La Nuova Calabria, interverranno il presidente di Confedilizia Catanzaro e Calabria, Sandro Scoppa, il presidente del Consiglio notarile distrettuale di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia nonché consigliere nazionale del Notariato, Rocco Guglielmo, i docenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Alberto Scerbo, direttore della SSPL del medesimo Ateneo, e Aquila Villella, per l’attività della Terza Missione del DIGES.

In tale occasione saranno illustrati profili e aspetti essenziali della predetta Guida, che è disponibile gratuitamente sul sito del Notariato (www.notariato.it) e di Confedilizia (www.confedilizia.it). La stessa contiene il vademecum pratico alla locazione e alla compravendita immobiliare, con lo scopo di accompagnare e orientare le giovani generazioni nella scelta della soluzione abitativa più adeguata alle proprie esigenze. Partendo dal presupposto che la conoscenza sia il passo più importante verso la tutela e la sicurezza, il documento fornisce soluzioni e risposte circoscritte e semplici sul mondo casa, e indica gli aspetti da prendere in considerazione quando si decide di acquistare, prendere o concedere in locazione un’abitazione.

Saranno altresì fornite indicazioni sulle iniziative e attività, che saranno promosse da febbraio 2023, per far conoscere la citata Guida “Casa e Giovani”.