TARI a Catanzaro: versamenti entro il 9 dicembre

L’Ufficio tributi comunica che nella giornata di ieri 5 dicembre è scaduto il termine per il pagamento della quarta e ultima rata Tari anno 2022 (tassa rifiuti). Per coloro che non avessero effettuato il versamento anche delle rate precedenti (scadenza 31 maggio – 31 luglio – 30 novembre), lo stesso potrà essere effettuato congiuntamente alla quarta rata senza l’applicazione di sanzioni e interessi entro venerdì 9 dicembre. L’ufficio rimane a disposizione nei giorni e negli orari consultabili sul portale www.comune.catanzaro.it.