Catanzaro, la vicinanza dei consiglieri di maggioranza ai cittadini colpiti dal maltempo

“La coalizione guidata da Nicola Fiorita esprime profonda vicinanza ai cittadini per i danni subiti e per i disagi vissuti nella notte tra sabato e domenica scorsi.

Dopo una prima allerta gialla di primo livello inizialmente diramata, rispetto a cui nessun intervento è previsto, è giunto in piena notte l’avviso di un repentino peggioramento della situazione metereologica e dunque sono stati immediatamente fatti partire mezzi meccanici, tecnici ed operai unitamente all’assessore ai lavori pubblici Raffaele Scalise, impegnato per strada fin dall’una.

La macchina organizzativa è stata operativa in pochi minuti grazie ai volontari della protezione civile comunale, ai vigili urbani e all’ufficio tecnico coordinatosi immediatamente agli straordinari vigili del fuoco, ai volontari della protezione civile regionale ed alle forze dell’ordine tutte. A loro va il nostro più sentito ringraziamento.

Come amministrazione ci si è adoperati e ci si sta adoperando nella prevenzione del rischio idrogeologico, portando avanti in pochi mesi significativi interventi di pulizia e di manutenzione sul fiume Castace e sulla Fiumarella, contrariamente a quanto avvenuto nel Comune di Catanzaro che, solo pochi anni fa era stato colpito da un gravissimo nubifragio senza però che fosse stato conseguentemente avviato un percorso di manutenzione nella gestione del territorio.

Si aggiunga che sono stati ottenuti due nuovi finanziamenti per la manutenzione del torrente Tiriolello (€ 750.000) e per Santo Ianni (€ 1.160.000) che partirà a gennaio e la cui fine lavori è prevista prima dell’estate. Entrambi gli interventi porranno rimedio ad opere avvenute negli anni di abusivismo che hanno di fatto inibito ed ostacolato il corretto deflusso delle acque.

Sempre nell’ottica di dare priorità alla prevenzione, è stato stipulato qualche giorno fa un apposito accordo con l’azienda Calabria Verde che metterà a disposizione uomini e mezzi che si aggiungeranno allo stanziamento che il Comune ha individuato in ulteriori venticinquemila euro per l’acquisto di carburante destinato al completamento della pulizia della Fiumarella. Una cifra contenuta nell’ultima variazione di bilancio rispetto a cui alcuni consiglieri comunali di opposizione hanno votato in senso contrario, tentando di ostacolare l’operato dell’amministrazione e, di fatto, tentando di impedire il completamento di un’attività tanto indispensabile e tanto cruciale per il territorio.

Alcune dichiarazioni estemporanee, rese in queste ore sulla stampa e sui social provenienti proprio da chi irresponsabilmente ha votato contro la manutenzione e la pulizia della Fiumarella, rappresentano una sfacciata mistificazione della realtà finalizzata a strappare qualche like e ad alimentare strumentali polemiche sulla pelle e sulla sofferenza di quanti hanno perso tanto in queste ore.

L’accadimento di eventi tanto imprevedibili, quanto drammatici, come quelli di sabato, dovrebbe trovare la politica unita e collaborativa, che dia risposte corali di rassicurazione alla cittadinanza per ripartire e migliorarsi piuttosto che trovarci ad assistere ad intollerabili filippiche provenienti proprio da chi per anni ha governato senza adoperarsi sulla prevenzione e sulla messa in sicurezza del territorio.

Intanto, la Giunta ha già deliberato di richiedere lo stato di emergenza affinché i cittadini possano inoltrare richiesta ed ottenere un risarcimento e un aiuto per ripartire con la certezza che l’amministrazione comunale è al loro fianco”. Lo afferma una nota dei consiglieri comunali di maggioranza a Catanzaro.