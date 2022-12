Metropolitana di Catanzaro, Occhiuto: “Sarà ultimata entro dicembre 2023”

E’ stato abbattuto oggi l’ultimo diaframma della galleria realizzata in località Germaneto e lunga 1,54 chilometri che fa parte del tracciato della nuova metropolitana di Catanzaro. Una volta che l’infrastruttura sarà ultimata saranno collegati il centro storico con i quartieri Lido, Sala e Germaneto, area, quest’ultima, dove hanno sede la Cittadella della Regione, l’Università ed il Policlinico “Mater Domini”.

Il presidente della Regione Roberto Occhiuto, presente alla cerimonia, ha affermato che in base al contratto, la metropolitana deve essere ultimata entro dicembre del 2023.

“Oggi – ha affermato Occhiuto – è una bella giornata. Appena insediato, l’anno scorso, ho trovato quest’opera ferma perché c’era una frana che ne impediva la l’avanzamento, la progressione. Ho finanziato i lavori per mettere in sicurezza il terreno dove c’era la frana e abbiamo riavviato l’opera. Abbiamo completato la parte più complessa, la galleria. Le opere pubbliche, anche quelle importanti, in Calabria si possono fare quando c’è un Governo che le mette in cima alla sua agenda”.