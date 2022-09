Nuova sede degli uffici del Corpo di polizia penitenziaria nell’aeroporto di Lamezia Terme

Il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria Liberato Guerriero e il direttore dell’Ufficio del personale e della formazione Angela Paravati, gia’ direttore del carcere di Catanzaro, hanno fatto visita oggi alla nuova sede degli uffici del Corpo di polizia penitenziaria presente nell’Aeroporto di Lamezia Terme. “La presenza della polizia penitenziaria in aeroporto – e’ scritto in una nota del Provveditorato – agevola, supporta e coordina sia lo svolgimento delle traduzioni di persone in stato di restrizione della liberta’ personale che avvengono tramite vettore aereo, e sia i servizi di tutela e scorta delle autorita’ sottoposte a tutela da parte del Ministero della Giustizia per ragioni di sicurezza. Ovviamente, il Corpo di polizia penitenziaria, in considerazione della propria presenza e vigilanza armata, al pari delle altre Forze di polizia presenti, concorre al mantenimento della sicurezza dell’intero scalo aeroportuale”.

“Il settore aeroportuale di polizia penitenziaria – riporta ancora il comunicato – e’ organicamente ed operativamente inserito nell’Ufficio sicurezza e traduzioni del Provveditorato regionale della Calabria, oggi diretto da un dirigente del Corpo di polizia penitenziaria, Cristina Esposito, presente anch’essa coi suoi collaboratori per la presentazione del nuovo ufficio al vertice regionale”.