Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (Cz), inaugurata la mostra fotografica di Vincenzo Dominijanni

“Le storie le possiamo raccontare in mille modi – scrive Rosa Iannuzzi nelle note di presentazione della mostra – Le portiamo addosso mentre le camuffiamo attraverso le parole – belle per i giorni lieti e tristi per quelli bui – abbellendole con sogni e ideali, o stracciandole come fogli di giornale oppure ancora

incorniciandole come il quadro più prezioso. Ma c’è un solo modo per comprenderle e accoglierle: ascoltarle.

Abbiamo smesso di ascoltare le storie, per questo le persone hanno smesso di raccontare. Non abbiamo mal tempo, non è mai abbastanza importante, magari più avanti, magari più in là. E intanto la vita passa, scorre e quando ci ripensiamo, quel tempo l’abbiamo perduto.

Ma oggi, che siete qui, venuti a visitare questa mostra, fermatevi un momento. Rallentate il passo. E guardate attentamente, osservate le intenzioni, il tempo trascorso nelle rughe, nei sorrisi, negli sguardi persi lontano. Là dove la vita scorreva lentamente, di una lentezza che abbiamo dimenticato.

E dove l’esistenza di ognuno scivolava dentro il pulsare della piccola comunità. Leggete tra le pieghe delle camicie, tra le collane e gli orecchini, nelle bocche semiaperte, sui bordi dei cappelli, tra le lenti e gli occhi, negli sguardi che vi sfidano e quelli che rincorrono di lato un pensiero interrotto, tutta la vita trascorsa, che è anche la vostra, la nostra. Guardate bene le teste canute, che un tempo avevano il colore del grano o delle more di campo, i visi ancora fieri e presenti.

Le storie le possiamo raccontare in mille modi. Ora tocca a voi ascoltarle”.