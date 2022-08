“Rigata” l’auto del sindaco di San Pietro a Maida, Giampà: “E’ la seconda volta in pochi mesi”

“Ti capita di uscire con la famiglia in una serata d’estate nella comunità, che ami e che amministri, per poi trovare così la tua auto al rientro. È la seconda volta in pochi mesi, la prima l’ho presa per una ragazzata, ma adesso basta!”. Lo scrive sui social il sindaco di San Pietro a Maida, Domenico Giampà, pubblicando le foto della sua auto con delle righe sulla vernice.