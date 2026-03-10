PSI: “Centrodestra rischia di regalare diecimila voti al NO”

“Abbiamo appoggiato sin da subito la proposta di legge regionale sugli idonei anche se proviene dalla Lega. Anche se siamo un partito di centrosinistra. Siamo impegnati a sostegno del Si al referendum perché è una battaglia socialista e di prestigio sulla giustizia giusta. Ma le timidezze dei partiti del centrodestra sulla legge rischiano di avere un primo effetto sul referendum. Rischiamo di consegnare diecimila voti al No che sarebbero espressione di un dissenso generico e non di una scelta precisa.

È una cosa che un partito come Forza Italia, che si dichiara liberale e che ha investito su questo referendum, non può permettersi. Mentre il partito di maggioranza relativa sta in silenzio. Noi siamo dall’altra parte e interessati solo alla separazione delle carriere ma i referendum e le elezioni si perdono anche così oltre che per le esternazioni improvvide dei ministri e dei loro collaboratori. Meloni queste cose le sa?”.

Così in una nota la segreteria regionale Psi Calabria.