Maltempo, Cna e Confartigianato: “Intervento del Governo tempestivo, ma risorse ampiamente insufficienti”

“Il governo è intervenuto in modo tempestivo rispetto ai danni provocati dal maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna ma le risorse stanziate sono ampiamente insufficienti”. E’ quanto hanno indicato Cna e Confartigianato in audizione alla Commissione ambiente della Camera sul decreto maltempo, sottolineando “la necessità di aumentare in modo significativo i fondi per garantire che i ristori siano commisurati ai danni effettivamente subiti dalle imprese, così da favorire il più rapido riavvio delle attività economiche”.

Per le due organizzazioni “è necessario definire al più presto il quadro degli interventi pubblici a fondo perduto per la ricostruzione delle attività danneggiate. Inoltre, è urgente attivare il Fondo centrale di garanzia con copertura al 100% di finanziamenti ponte erogati dal sistema creditizio di importo fino a 200mila euro con durata almeno decennale e periodo di preammortamento di 24 mesi”.

Inoltre giudizio “positivo” sulla sospensione dei termini per i versamenti tributari, previdenziali e assistenziali ma le due associazioni chiedono di “consentire la rateizzazione almeno in 60 rate mensili invece del pagamento in un’unica soluzione entro il prossimo 26 ottobre”. Infine, Cna e Confartigianato ricordano “che i danni provocati dalle mareggiate non rientrano tra le tipologie di eventi per i quali esiste l’obbligo assicurativo. Pertanto, anche quelle imprese che hanno sottoscritto la polizza per i danni catastrofali non hanno la possibilità di ottenere il risarcimento dalle compagnie di assicurazione”.