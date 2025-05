Supreme 2: al via in Calabria le attività operative del programma per la prevenzione e il contrasto allo sfruttamento lavorativo dei migranti 

Dopo mesi di intensa preparazione, prendono avvio le attività operative del Programma Su.Pr.Eme.2, il piano straordinario, quinquennale e integrato per prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo delle persone migranti nelle cinque regioni del Sud Italia (Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata). Finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2021–2027) e dal Piano Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà (FSE+ 2021–2027), il progetto entra ora nella sua fase più concreta con l’apertura dei Poli Sociali Integrati e l’attivazione dei servizi sul territorio.

La Regione Calabria, che ha adottato la strategia di coinvolgere i Comuni e gli enti del terzo settore (ETS) attraverso la forma della coprogettazione, continua a perseguire le azioni di contrasto alle forme di sfruttamento lavorativo mediante la cooperazione interistituzionale e la complementarità di diversi interventi e servizi finalizzati a offrire soluzioni alloggiative dignitose, percorsi di inclusione sociale e lavorativa, nonché tutela giuridica ed economica ai lavoratori e alle lavoratrici.

Il Consorzio NOVA, partner delle regioni coinvolte nel progetto, svolge un ruolo centrale di supporto tecnico all’interno del programma, garantendo coerenza metodologica, accompagnamento operativo e monitoraggio costante delle attività. Accanto a esso, le amministrazioni comunali e gli ETS continuano a giocare un ruolo significativo, sia come destinatarie dei finanziamenti europei, sia come interlocutori territoriali indispensabili nella realizzazione delle azioni progettuali.



Su.Pr.Eme.2 si inserisce in continuità con le esperienze già maturate attraverso i precedenti programmi Su.Pr.Eme. e P.I.U. Su.Pr.Eme, che hanno contribuito a costruire una rete territoriale di servizi a contrasto dello sfruttamento, promuovendo un approccio integrato e multidisciplinare nei contesti più fragili delle regioni del Sud. In particolare, alcuni dei Poli attivati con il nuovo programma rappresentano una prosecuzione e un rafforzamento di presidi già esistenti, garantendo così continuità e consolidamento delle azioni sul campo.