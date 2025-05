Fit Cisl Calabria: rinnovato il Contratto Integrativo Aziendale alla SDM Vibo Valentia

“È stato raggiunto un importante accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale tra la società SDM Trasporti & Servizi S.r.l. di Vibo Valentia, attiva nel settore logistica e trasporto carburante e la Fit Cisl Calabria. L’intesa prevede un significativo miglioramento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori, l’attivazione di percorsi formativi continuativi per i lavoratori e interventi specifici per il potenziamento delle misure di sicurezza, al fine di assicurare a ogni dipendente un ambiente di lavoro sicuro e privo di rischi”. È quanto dichiara in una nota la Fit-Cisl Calabria che spiega: “L’azienda SDM, rappresentata dai fratelli Spinelli e dal consulente Marino, ha mostrato apertura e disponibilità al dialogo, riconoscendo l’importanza di valorizzare e tutelare i propri dipendenti”.

Per la Fit-Cisl Calabria, il Segretario del Presidio di Vibo Valentia, Rocco Procopio, insieme al rappresentante sindacale aziendale Giuseppe Virdò, hanno operato con impegno e senso di responsabilità per raggiungere un’intesa che tenesse conto delle esigenze di tutte le parti coinvolte.

Il Segretario del Presidio di Vibo Valentia, Rocco Procopio, ha dichiarato: “Un risultato che conferma, ancora una volta, come il confronto costruttivo tra sindacato e azienda sia la strada maestra per ottenere conquiste concrete a beneficio di tutti i lavoratori. Continueremo a lavorare affinché la sicurezza e la formazione siano sempre le priorità.”

Conclude il Segretario Generale Fit-Cisl Calabria Vincenzo Pagnotta: “Occorre rilanciare l’efficienza e la competitività del sistema logistico territoriale, valorizzandone appieno le potenzialità. Questo obiettivo si può conseguire attraverso un investimento deciso nella formazione professionale e promuovendo forme di partecipazione che si declinano nelle relazioni tra lavoratori e imprese e tra aziende e sindacato”.