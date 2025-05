Alecci: “Orgoglioso di aver contribuito alla realizzazione del libro ‘Prevenire, marciare, restare’ di Rossella Nasso”

“Sono molto orgoglioso per aver contribuito alla realizzazione del libro “Prevenire, Marciare, Restare”, dell’autrice calabrese Rossella Nasso, presentato oggi presso la Sala Multimediale del presidio ospedaliero Pugliese di Catanzaro. Il messaggio che lancia questa opera, in cui ho creduto fortemente sin dai primi momenti, è un messaggio di speranza, di coraggio, che intende raggiungere tutte le donne che purtroppo si trovano a dover affrontare un percorso difficile e complesso, come quello successivo ad una diagnosi di tumore al seno, e decidono di affrontarlo in Calabria, affidandosi alle cure del nostro personale sanitario.

E’ stato un incontro molto emozionante, a cui hanno partecipato anche il Dottor Francesco Abbonante, Coordinatore clinico Breast Unit A.O.U. “Renato Dulbecco” Calabria Centro, e Simona Carbone, Commissario straordinario A.O.U. “Renato Dulbecco”, e che ci ha permesso di capire, una volta di più, quanto possa essere importante la componente psicologica in queste difficili situazioni. Ciò che mi ha molto colpito oggi è stata la grande partecipazione del personale sanitario che ha espresso la volontà di continuare a sacrificarsi e a investire sempre di più nel miglioramento delle prestazioni mediche della Breast Unit della Dulbecco, per il bene di tutte le pazienti affidate alle loro cure.

Continuerò a portare aventi sempre e comunque le mie battaglie in nome di una Sanità calabrese migliore, capace di dare risposte a tutti i cittadini, ma, nondimeno, credo sia giusto dare un incoraggiamento a quelle realtà che ottengono, tra mille sacrifici, risultati reali e incoraggianti. Mi auguro davvero che la lettura del libro di Rossella, che distribuiremo gratuitamente negli ambulatori e nelle corsie, possa rappresentare un sostegno concreto alle donne che si trovano a combattere, a lottare in una tra le sfide più difficili che, purtroppo, ci troviamo ad affrontare nella nostra vita”.

Così il consigliere regionale Ernesto Alecci.