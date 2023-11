Emergenza lavoro, Gemma (Ecr-FdI): “Finalmente in Calabria c’è una regia politica che sta affrontando il problema”

“Senza lavoro non c’è futuro, e non ci sono crescita sociale, benessere e sviluppo.

Di questo, che è l’emergenza principale della Calabria, mi voglio occupare oggi.

Lo faccio perchè intendo sostenere e valorizzare l’impegno e la determinazione con cui sta affrontando il problema l’assessore regionale al Lavoro di Fratelli d’Italia Giovanni Calabrese”.

Così l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Chiara Gemma in una nota inviata alla stampa.

“Esaminando le tante attività dell’assessorato – spiega – emerge che finalmente anche la Calabria ha una regia politica che opera per dare una risposta ai 500 mila disoccupati e per fronteggiare la mancanza di lavoro stabile e produttivo. Le azioni in cantiere e avviate sono tante e si sommano ai provvedimenti del governo nazionale.

Molto rilevante – evidenzia l’on. Gemma – è la stesura del primo Dossier sul precariato nella pubblica amministrazione calabrese, uno studio del grave fenomeno che ogni anno costa alla Regione e alle casse dello Stato circa 92 milioni di euro (52,7 milioni sono a carico della Regione).

La “radiografia” fatta con il Dossier promosso dall’assessore Calabrese, consente alla Regione di individuare le necessarie soluzioni che il governo regionale dovrà avviare in linea con le altre attività già poste in essere e per evitare gli errori che per decenni hanno caratterizzato la Calabria nell’affrontare il tema delle politiche attive per il lavoro.

L’obiettivo è quello di svuotare i bacini di precari presenti negli enti pubblici calabresi e di creare lavoro vero e stabile.

I calabresi che attualmente si trovano in una situazione di precarietà lavorativa sono circa 5.500. Il bacino complessivo, creato negli ultimi vent’anni, ha sfiorato le diecimila unità: 4.500 di loro, nel corso degli anni, sono stati stabilizzati.

Le attività portate avanti dall’assessorato al Lavoro – sottolinea l’europarlamentare di Fratelli d’Italia – sono molteplici e articolate: il prossimo 13 novembre si terrà il primo Tavolo sul lavoro costituito insieme all’Inps, all’Inail, ai rappresentanti sindacali, alle categorie datoriali e alle Camere di commercio; sono in corso centinaia di nuove assunzioni nei Centri per l’impiego per far incontrare le offerte e le domande di lavoro e gestire i sussidi nazionali che prima venivano erogati attraverso gli sprechi del Reddito di cittadinanza; si stanno attuando i provvedimenti della nuova legge sulle politiche attive del lavoro approvata dal Consiglio regionale calabrese a giugno scorso (una legge che in Calabria mancava dal 2001).

In questo quadro, è significativo – conclude l’on. Gemma – che l’assessore regionale Calabrese metta in evidenza come le risorse economiche per creare occupazione ci sono e sono tante e che esse vanno solo pianificate e utilizzate bene interagendo con le richieste delle aziende e degli enti di formazione e favorendo la fase di sviluppo economico che può scaturire dai fondi del Pnrr e dai fondi europei ordinari”.