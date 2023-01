De Magistris su autonomia differenziata: “E’ un disegno eversivo”

L’autonomia differenzia “e’ un disegno eversivo” e “una prova muscolare del Nord”. Lo ha detto l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, leader di Unione Popolare, nel corso di una conferenza stampa a Lamezia Terme (Catanzaro) convocata per ribadire il no del suo movimento al disegno di autonomia differenziata: all’incontro con i giornalisti hanno partecipato anche i due consiglieri regionali eletti nel 2021 in Calabria con DeMa, Ferdinando Laghi e Antonio Lo Schiavo (quest’ultimo oggi iscritto al gruppo misto). “Il segnale che arriva dalla Calabria, con i consiglieri regionali, il nostro movimento, da Napoli e da tutto il Sud – ha osservato de Magistris – e’ che questa autonomia aumenta le discriminazioni e le diseguaglianze territoriali ed economiche e spacca il Paese su temi fondamentali come scuola e sanita’, consolida il fatto che chi ha di piu’ ha ancora di piu’ e chi meno ha ancora meno. Non hanno fatto i Lep, non e’ previsto il fondo perequativo: e’ un disegno eversivo, non ha nulla a che vedere nemmeno con la pessima riforma del Titolo V che fece il centrosinistra. Quindi – ha aggiunto l’ex sindaco di Napoli – il Sud lancia un messaggio forte: no a ogni forma di rivendicazione sterile Sud-Nord, ma basta con un paese disunito”.