Come la psicologia sta diventando più flessibile grazie al mondo digitale

La trasformazione digitale sta coinvolgendo tantissimi aspetti del nostro vivere e della società, alcuni dei quali risultano piuttosto inaspettati.

Se la pandemia non è stata responsabile di questa trasformazione, di sicuro è stata un importante acceleratore del cambiamento: quando le persone non potevano incontrarsi di persona, individui ed aziende hanno individuato modalità alternative di svolgere le azioni della vita quotidiana e queste soluzioni sono passate per la tecnologia e il mondo digitale.

E’ diventata digitale la comunicazione, lo shopping, l’istruzione, la Pubblica Amministrazione, e tanto altro. In maniera forse inaspettata, anche il settore della psicologia si sta trasformando e migliorando proprio grazie al mondo digitale. Il miglioramento consiste nel fatto di divenire, grazie al digitale e a Internet, sempre più flessibile e accessibile a un numero sempre maggiore di persone.

Servizi psicologici digitali

La trasformazione digitale dei servizi psicologici è iniziata durante la pandemia, periodo durante il quale le video chiamate hanno sostituito le classiche sessioni di psicoterapia che si tenevano di persone, solitamente nello studio del professionista.

Pazienti e professionisti hanno avuto modo di constatare come le sessioni non perdono valore né efficacia quando sono tenute attraverso una connessione Internet. Anzi, la modalità virtuale rende il servizio più flessibile sia per i professionisti che per i pazienti.

E questo ha posto le basi per lo step successivo: la creazione di vere e proprie piattaforme che erogano servizi di psicologia online.

Piattaforme online per i servizi di psicologia

Le piattaforme online per i servizi di psicologia mettono in contatto pazienti e professionisti tramite applicazioni mobili e siti web. Da una parte, il servizio si occupa di selezionare i professionisti del settore, regolarmente iscritti all’albo. Dal lato utente, mette a disposizione un servizio accessibile online, in qualsiasi momento e da qualsiasi regione.

Il percorso dell’utente nei portali come Unobravo, leader del settore in Italia, comincia con un semplice questionario. Dopodiché, si ha la possibilità di cominciare una sessione con uno psicologo direttamente dall’app (o dal sito web per chi utilizza il computer).

Le sessioni di psicoterapia, infine, non sono diverse da quelle tradizionali. Il digitale cambia il modo in cui l’utenza può accedere al servizio psicologico: lo rende più semplice e immediato, più discreto e più trasparente (le tariffe sono esplicite, trasparenti, e uguali per tutti).

Anche nel settore della psicologia il digitale si configura come soluzione per il miglioramento del servizio. In un momento storico in cui la domanda dei pazienti necessitano di supporto psicologico aumenta, e in cui il servizio sanitario non è ancora in grado di rispondere in maniera adeguata, i servizi di psicologia online sono una soluzione all’avanguardia in grado di rispondere alle necessità attuali della popolazione.