Incendi Calabria 2022: diminuiti roghi ma più persone denunciate

Nell’anno in corso in Calabria si sono registrati una sensibile riduzione del numero e dell’estensione degli incendi rispetto al 2021 e un aumento del numero delle persone segnalate all’autorita’ giudiziaria per reati contro il patrimonio forestale e boschivo. Sono alcuni dei dati del bilancio dell’Arma dei Carabinieri nell’attivita’ di contrasto agli incendi, presentati oggi in una conferenza stampa alla presenza del comandante della Legione Calabria, generale Pietro Salsano, affiancato dal comandante regionale Carabinieri forestali, colonnello Giorgio Borrelli, e del presidente della Regione Roberto Occhiuto. L’attivita’ di contrasto agli incendi nel 2022 rientra in una campagna di prevenzione e di lotta fondata su un accordo di collaborazione, siglato a giugno, tra l’Arma e la Regione.

Dai dati emerge anzitutto la contrazione complessiva del numero degli incendi in Calabria nel 2022 rispetto al 2021: in provincia di Catanzaro sono stati 94 (-33%), in provincia di Cosenza 315 (-12,5%), in provincia di Crotone 140 (-75%), in provincia di Reggio Calabria 67 (-41%), mentre l’unica provincia ad aver registrato piu’ incendi quest’anno e’ stata Vibo Valentia (60, rispetto ai 44 del 2021). Sono diminuiti anche gli ettari di aree boscate colpite e distrutte dagli incendi: -91% in provincia di Catanzaro,-71% in provincia di Cosenza, -90,8% in provincia di Reggio Calabria, -27% in provincia di Vibo Valentia. Unica eccezione la provincia di Crotone (+177,6% nel 2022). Quanto all’attivita’ di contrasto, in Calabria nell’anno in in corso sono stati accertati 205 illeciti, sono state segnalate all’autorita’ giudiziaria 22 persone, delle quali 4 sono state arrestate, mentre le persone sanzionate sono state 239. I controlli totali sono stati 2.230, il valore delle sanzioni comminate e’ stato di oltre 163 mila euro. Le forze impiegate nella campagna antincendi in Calabria sono state la Protezione civile e Calabria Verde, per la Regione, e i carabinieri territoriali e forestali con il supporto dello squadrone Cacciatori e del reggimento a cavallo. Tra i mezzi impiegati droni, fototrappole, Gps, telefoni satellitari, termocamere e visori notturni.