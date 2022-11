I problemi più comuni che bloccano gli studenti universitari

Sappiamo bene che per un giovane che si appresta a conseguire il diploma di maturità l’entusiasmo è alle stelle: finalmente finisce il periodo della scuola dell’obbligo e ci si appresta a iniziare un percorso universitario o direttamente all’interno del mondo del lavoro.

Per chi sceglie l’università, però, la strada potrebbe rivelarsi più tortuosa di quanto possa sembrare, in quanto è molto semplice non riuscire ad avere i risultati desiderati e perdersi durante il percorso.

All’interno di questo articolo abbiamo cercato di riassumere i problemi più comuni che si interpongono all’interno di un percorso universitario per i giovani, in modo che se state per iniziare i vostri studi per conseguire il diploma di laurea potrete essere maggiormente preparati ed affrontare le difficoltà.

Le difficoltà nel rispetto dei tempi prefissati

A differenza delle scuole superiori, dove l’insegnante si accerta che tutti gli studenti siano preparati e seguano attivamente le lezioni, l’università lascia gli studenti più liberi nella frequenza delle lezioni in aula e nello studio.

Un problema che spesso si verifica è quello della mancanza di attenzione durante le lezioni: questo può provocare scarsi risultati durante le sessioni di studio a casa e bocciature agli esami.

Altro elemento fondamentale è la partecipazione alle sessioni di esame: in alcuni atenei non è così semplice riuscire a capire quando siano le sessioni di esame e molto spesso ci si fa cogliere impreparati, rinviando così l’impegno alla sessione successiva.

La scarsa preparazione di alcune materie durante le scuole superiori

Moltissime materie che si affrontano all’università hanno le loro basi sui programmi delle scuole superiori. Se sono stati svolti in malo modo, la situazione non sarà certo delle migliori quando ci si appresterà ad affrontare la fase successiva durante l’università.

Un classico esempio è l’esame di lingua inglese. La materia spesso e volentieri viene trascurata dagli studenti durante le classiche 6 ore settimanali del liceo, per cui durate il percorso di laurea l’esame di inglese o il conseguimento delle certificazioni PET o IELTS possono diventare ostacoli insormontabili che portano ad abdicare a metà dell’opera.

Per fortuna esistono dei sistemi innovativi che permettono di affrontare questo tipo di difficoltà, come la piattaforma italki.com. Nata pochi anni fa, si occupa di mettere in contatto docenti di ogni parte del mondo con studenti che hanno bisogno di migliorare il proprio livello di una particolare lingua straniera.

Il funzionamento è molto semplice: vi basta accedere alla pagina relativa alla lingua sulla quale vi sentite carenti e selezionare l’insegnante che vi aiuterà nell’apprendimento. Le lezioni si svolgono interamente online negli orari più comodi per voi in forma individuale, in modo da creare un percorso di studi concentrato sulle vostre particolari esigenze.

A tal proposito, nel caso specifico della preparazione dell’esame di inglese universitario, ci sentiamo di consigliarvi di visitare la pagina di italki.com dove potrete trovare un insegnante di inglese online, con la possibilità di richiedere anche una lezione di prova gratuita per testare il servizio.

Lo spettro del lavoro e del guadagno

Altro elemento che potrebbe rallentare il percorso di studi è la difficoltà nel sostentamento del proprio stile di vita.

Molti giovani che frequentano l’università hanno amici che lavorano e qui si inizia a notare un certo squilibrio sulle possibilità finanziarie.

Si inizia così a cercare un lavoro part time o stagionale durante i mesi dove si ha più tempo a disposizione e, nel caso in cui il tempo sia gestito in modo sbagliato, si rischia di rallentare pesantemente il percorso di studi.

Molti ragazzi e ragazze decidono così di fare i camerieri durante le serate della settimana e la stanchezza potrebbe incidere non poco durante le lezioni mattutine. Stesso discorso vale per chi lavora per 2 o 3 mesi nel settore del turismo durante l’estate: si toglie molto tempo allo studio e questo non fa altro che rallentare il raggiungimento del diploma di laurea e l’ingresso vero e proprio nel mondo del lavoro.

Il suggerimento che ci sentiamo di darvi è quello di riflettere attentamente prima dell’iscrizione: gli anni trascorsi all’università sono un periodo fatto di sacrifici e scarsa disponibilità economica mentre magari i vostri amici guadagnano già discrete somme.

Se decidete di lavorare in contemporanea cercate sempre di trovare un equilibrio nel vostro stile di vita, in modo da non rallentare gli studi in modo eccessivo. Questo vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi molto più in fretta e a entrare nel mondo del lavoro nella posizione in cui vi siete specializzati con il vostro percorso di studi.