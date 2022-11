Imbarcazione migranti a Catanzaro, Sergi (M5S): “Sia occasione per confrontarci su politiche di valorizzazione dell’ambiente”

“Il rischio dell’affondamento della barca che ha trasportato i migranti a fine agosto rimette al centro il tema dell’inquinamento ambientale e del mare”. Lo evidenzia il consigliere comunale Danilo Sergio, esponente del Movimento 5 Stelle. “Deve essere un’occasione per avviare un confronto concreto con le autorità predisposte alla tutela ambientale, perché non possiamo più consentire di arrivare a questo punto. Come ha detto il sindaco Nicola Fiorita, è chiaro che qualunque danno dovesse prodursi, sia sotto il profilo dell’inquinamento del nostro mare e sia della fruibilità del porto, dovrà essere risarcito da chi lo ha prodotto. Ma, al di là delle responsabilità sulla singola vicenda, l’episodio dell’imbarcazione deve farci riflettere sui temi ambientali, dai quali può dipendere anche il futuro della città. Perché Catanzaro può ottenere una crescita economica e sociale che passa dalle sfide energetiche, ambientali e del mare. Dobbiamo programmare politiche di tutela e sostenibilità del nostro territorio. Questo consentirebbe di difendere, salvaguardare e valorizzare l’ambiente: un bene comune irrinunciabile e inalienabile”.