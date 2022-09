Elezioni, Ingroia (ISP): “Ottenuto grande risultato, nessun flop ma balzo in avanti”

“Intanto voglio dire un grande grazie agli elettori che hanno creduto in ‘Italia sovrana e popolare’. Parliamo di quasi 400mila voti, un grande risultato che noi abbiamo ottenuto, al di là di quello che scrivono i mass media di regime che parlano di flop delle liste antisistema. La verità è che noi abbiamo fatto un balzo in avanti da zero a 1,2%”. Così in un video l’ex pm Antonio Ingroia, uno dei leader di ‘Italia sovrana e popolare’, che alle elezioni del 25 settembre ha ottenuto l’1,24% alla Camera e l’1,12% al Senato.