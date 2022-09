Elezioni, Irto (PD): “Sarò senatore, grazie agli elettori, difenderemo Sud dalla destra”

“I risultati elettorali confermano la mia elezione al Senato della Repubblica. Per questo ringrazio ogni singolo elettore, ogni militante, ogni amico che si è speso al mio fianco, tutti i circoli che mi hanno accolto e i dirigenti che mi hanno sostenuto nel mio territorio e in tutta la regione. Un affetto e una fiducia a cui risponderò con il massimo impegno di rappresentanza, cercando di essere congiunzione tra i bisogni e le potenzialità della Calabria e la massima istituzione nazionale”. Così su Facebook il segretario regionale del Pd Calabria, Nicola Irto, capolista nel collegio plurinominale al Senato eletto in Calabria.

“Dovremmo difendere il Sud – aggiunge – da una destra che vuole mettere mano al Pnrr, rivedere gli investimenti strutturali previsti dai precedenti governi e condannare all’irrilevanza strategica il Mezzogiorno. Una elezione, la mia, che non attenua l’amarezza del risultato complessivo del Partito Democratico, nel Paese e in Calabria. Qualcosa è cambiato per sempre nel tessuto del nostro Paese e della nostra regione ed occorre comprendere come una proposta progressista e riformatrice possa rovesciare i populismi presenti sulla scena locale e nazionale, come quella voglia di cambiamento si possa coniugare con la realtà e le istituzioni”.

“La fase congressuale, ancora in parte in corso, che abbiamo messo in campo nei mesi scorsi – sottolinea Irto -, è solo un avvio, ma c’è un segnale chiaro: dobbiamo fare meglio e di più, dobbiamo essere all’altezza delle sfide con umiltà. C’è una generazione pronta ad impegnarsi in politica, sui territori, lontana dalle beghe di corrente, dalla cooptazione, da vecchi schemi mentali di vuota spartizione. Una generazione che è risorsa fondamentale per ripartire dagli errori che dovremo guardare in faccia e analizzare affinché non si ripetano”. “Insieme – conclude – continueremo il cammino. E, ancora, Grazie di cuore”.