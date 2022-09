Turismo, Orsomarso: “Calabria tra le destinazioni più richieste. Straordinaria crescita di appeal della regione”

“Il boom di viaggiatori diretto in Calabria e attestato dal forte aumento dei dati di traffico registrati negli aeroporti calabresi – piu’ 102 mila passeggeri nella seconda meta’ di agosto – e la crescita degli arrivi in treno per i quali la Calabria si pone come una delle destinazioni piu’ richieste, restituisce una prima fotografia della straordinaria crescita dell’appeal turistico della regione in questa stagione di ripartenza a cui abbiamo lavorato mettendo in campo uno sforzo mai visto in precedenza di programmazione, organizzazione e coordinamento”. E’ quanto afferma l’assessore regionale al turismo Fausto Orsomarso, annunciando che nella prossima settimana rendera’ noti i dati delle presenze nelle strutture turistico-ricettive.

“Dati che, posso anticipare, saranno entusiasmanti. Basti pensare – aggiunge – che gia’ a giugno abbiamo registrato un piu’ 60 per cento di presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie anche alla capacita’ attrattiva degli eventi che abbiamo sostenuto per anticipare la stagione. Ancora oggi, mentre la stagione estiva volge a termine, la Calabria e’ piena di turisti, non solo al mare ma anche nelle zone montane e collinari e nei nostri meravigliosi borghi. I nostri ospiti hanno compreso la possibilita’ di scoprire una terra che offre una infinita’ di tesori paesaggistici, ambientali, culturali, artistici, del gusto, che, come ripeto spesso, per trovare altrove bisognerebbe visitare due continenti e cinque nazioni. Se si considera che anche in questo primo weekend di settembre negli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria e’ previsto un movimento di 25mila passeggeri, i dati dimostrano che Calabria si conferma tra le destinazioni piu’ richieste della stagione 2022 ed e’ sempre piu’ proiettata verso il successo della strategia di destagionalizzazione che abbiamo messo in campo. E’ stato un anno intenso a partire dagli Stati Generali del turismo, passando per la Bit di Milano, il Cibus di Parma, il Salone nautico di Genova, i grandi eventi e gli eventi sportivi, la collaborazione con Lonely Planet, il grande lavoro della Film Commission in stretta sinergia con l’Assessorato al Turismo e quindi le iniziative che hanno consentito di coinvolgere volti noti del cinema, della musica, dello spettacolo – posso citare Elisabetta Gregoraci, Jovanotti, Richard Gere – che hanno fatto da testimonial della bellezza della Calabria e hanno catalizzato la grande attenzione della stampa nazionale e internazionale. Da settembre a dicembre sono in programma tanti eventi in diverse citta’ e comuni della Calabria, immaginati con l’obiettivo di prolungare la stagione e garantire presenze tutto l’anno”.

“C’e’ una grande domanda, stiamo investendo nella promozione, stiamo lavorando per migliorare sempre piu’ la reputazione della Regione e perche’ la qualita’ dell’offerta sia sempre all’altezza delle aspettative, ma una Calabria pronta gia’ c’e’, la stiamo sostenendo e cerchiamo di trasformarla in una scintilla che faccia deflagrare tutte le grandi potenzialita’ di una terra straordinaria. Anche attraverso gli investimenti nei servizi turistici, come il bando ‘Calabria Scouting’ che punta ad attrarre investitori italiani ed esteri che insieme ai capitali devono portare esempi di buona gestione per rafforzare la qualita’ dei nostri servizi per i diversi target turistici”