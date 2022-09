Operazione anti-‘ndrangheta, Irto e Stumpo: “PD smentisce categoricamente qualsiasi attacco al procuratore Gratteri”

“Il Partito Democratico della Calabria ribadisce la posizione espressa subito dopo gli arresti di Cosenza e smentisce categoricamente qualsiasi attacco al procuratore Nicola Gratteri e agli uomini dello Stato che in questa operazione sono stati impegnati a tutela della legge. Le indagini e le accuse poste in essere saranno verificate in sede processuale, nel rispetto delle prerogative costituzionali della non colpevolezza fino al giudizio finale. L’interpretazione riportata dal Quotidiano del Sud e’ assolutamente distante da quella che e’ la posizione del Partito Democratico, unica forza politica ad aver espresso apprezzamento proprio per l’operato del procuratore Gratteri”. Lo dichiarano Nicola Irto e Nico Stumpo, candidati capolista al Senato ed alla Camera per il Partito Democratico.