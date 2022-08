Elezioni, Gurrieri (Lista Mastella NdC-Eur): “Daremo fastidio a chi ha amministrato male i territori”

“La nostra forza politica sarà incentrata territorialmente a valorizzare le risorse calabresi oltre a dare fastidio a chi in questi anni ha gestito male i territori. Alcuni amministratori non hanno prodotto nulla di buono per le nostre comunità e ce ne dovremmo ricordare adesso al momento del voto. Chiederemo un consenso libero, di stima e senza tessera di partito. Sono certo, faremo bene. Siamo una forza politica nata da 6 mesi, presente in tutta Italia, pronta a sforare il quorum del 3%. Altri hanno svenduto i valori e corrono sotto altri simboli per un posto al sole, a noi invece piacciono le battaglie tra la gente. Abbiamo dalla nostra parte anche tutti i democratici cristiani che hanno tanto lottato per gli ideali cattolico-democratici”.

Lo scrive, in una nota, Michele Guerrieri della lista Mastella NdC-Eur.