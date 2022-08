Elezioni, gli orari dell’ufficio elettorale comunale di Cosenza

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali o dei duplicati, l’ufficio elettorale comunale di Cosenza, sito in piazza Giacomo Mancini, 33 (Complesso “i 2 fiumi”) è aperto in via ordinaria, da Lunedì a Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Ai sensi dell’art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), resterà inoltre aperto:

nei due giorni antecedenti la data della votazione (da venerdì 23 a sabato 24 Settembre 2022), dalle ore 9:00 alle ore 18:00;

nel giorno della votazione (domenica 25 Settembre 2022) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

Si invitano gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

Nell’occasione, si rammenta agli elettori che, se la tessera elettorale non risulta più utilizzabile in seguito all’esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il Comune procederà al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).