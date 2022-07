Pesca, Abate (Alternativa): “Sbloccati aiuti per rincari gasolio”

“Arrivano buone notizie dall’Unione Europea: finalmente il Parlamento, dopo varie sollecitazioni, ha sbloccato gli aiuti per i pescatori colpiti dal rincaro esponenziale del gasolio”. Lo afferma in una nota la senatrice di Alternativa Rosa Silvana Abate.

“Tutti i fondi non spesi del Feampa 2014-2020 (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, Pesca e Acquacultura) – dice la senatrice Abate – con effetto retroattivo a partire dal 24 febbraio, data dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, saranno utilizzati per integrare il mancato guadagno derivato dagli eccessivi costi del gasolio per la pesca e per l’acquacultura. Gli indennizzi finanziari potranno essere erogati anche a favore delle organizzazioni dei produttori che immagazzinano i prodotti di pesca e acquacultura. Sarà mia premura verificare che gli aiuti arrivino a tutte le figure che compongono la filiera della pesca colpite dai rincari e non soltanto alle grosse organizzazioni”.