Le 5 migliori librerie di foto stock per trovare immagini di alta qualità

Vuoi rendere i tuoi contenuti più accattivanti in un secondo? Basta aggiungere elementi visivi. Le statistiche mostrano che i post di Facebook con immagini e foto ottengono un coinvolgimento 2,3 volte maggiore rispetto a quelli senza immagini.

Ma questo non è l’unico vantaggio di aggiungere foto accattivanti al tuo sito web, blog o account di social media. Delle immagini accuratamente selezionate sono in grado di supportare l’immagine del tuo marchio e aiutano il pubblico a connettersi meglio con te. Sono anche un ottimo aiuto visivo per i post dei blog, le pagine di destinazione, le guide e tanti altri materiali. Quando le persone osservano le immagini, comprendono e memorizzano meglio i contenuti.

Non è necessario assumere un fotografo o spendere cifre enormi per la creazione di immagini: puoi invece utilizzare le foto stock. Scopri i siti stock di immagini più popolari e i loro vantaggi in questo articolo.

Cos’è un’immagine stock?

Un’immagine stock viene creata da un designer, illustratore o fotografo, e quindi caricata su siti web stock. Sebbene l’autore conservi i diritti sulla propria opera, questi elementi visivi possono essere utilizzati legalmente da altri per scopi commerciali, personali o editoriali.

Le piattaforme stock consentono agli utenti di scaricare immagini dalle loro vaste raccolte gratuitamente o dopo aver acquistato un piano a pagamento. Gli autori possono ricevere donazioni da coloro che utilizzano i loro elementi visivi o essere pagati ogni volta che qualcuno scarica i loro contenuti.

I migliori siti di immagini stock per scaricare immagini gratis

#1 Depositphotos

Fondata nel 2009, la piattaforma di contenuti stock offre una vasta selezione di immagini e foto royalty-free. Puoi scegliere tra oltre 230 milioni di foto, illustrazioni, vettoriali, video e file musicali. Sebbene il numero di elementi visivi sia impressionante, la ricerca di immagini su https://it.depositphotos.com/stock-photography.html non è mai stressante, grazie al sistema basato sull’intelligenza artificiale e alle categorie tematiche.

C’è una raccolta di 70.000 file gratuiti in cui puoi trovare immagini di alta qualità e utilizzarle semplicemente assegnando l’attribuzione. Per scaricare file a pagamento senza filigrana, puoi acquistare un abbonamento o un piano prepagato. Il prezzo per un piano prepagato dipende dal numero di immagini che scaricherai; le opzioni includono 3, 10, 25 o 100 immagini all’anno.

Depositphotos presenta contenuti con licenza Standard ed Estesa. Le immagini e foto stock scaricate con la licenza Standard possono essere stampate e utilizzate all’interno di materiale digitale. Tuttavia, la tiratura è limitata a 500.000 copie. La licenza Estesa consente tutto questo senza limitazioni, ed è possibile anche utilizzare i contenuti per la distribuzione gratuita o la rivendita di materiale, come libri da colorare, poster, magliette e tanto altro.

#2 Pixabay

Questo sito web offre oltre 2,5 milioni di immagini, musica e video gratuiti. Tutti sono con licenza Pixabay, che consente di utilizzare i contenuti sia per progetti personali che commerciali. Tuttavia, la licenza vieta la vendita di file scaricati senza modifiche sostanziali.

La piattaforma dispone di personale speciale responsabile della revisione di tutti i nuovi invii di immagini. Viene controllata la qualità e la legalità delle immagini, assicurando che le immagini possano essere utilizzate senza problemi.

#3 Unsplash

A differenza dei siti web precedenti, questa piattaforma si concentra esclusivamente sulle foto, e attualmente può offrirne oltre 2 milioni. Fotografi principianti ed esperti di tutto il mondo caricano le loro opere sul sito, rendendo la raccolta di immagini il più diversificata e autentica possibile. Tutte le foto possono essere scaricate gratuitamente e, se ti piace l’autore, puoi contattarlo direttamente e assumerlo per ulteriore collaborazione.

La licenza Unsplash consente di scaricare e utilizzare le foto per scopi commerciali e non. Tuttavia, non è possibile venderli senza modifiche significative.

#4 Pexels

Pexels offre immagini e video stock royalty-free. Qui puoi trovare varie raccolte, ordinate per argomento, colore e tipo di utilizzo (sfondi, mockup, copertine e altro). Per approfondire gli argomenti della fotografia, puoi partecipare a una delle numerose sfide disponibili sul sito o leggere le interviste con i fotografi.

La licenza Pexels consente di utilizzare le immagini gratuitamente senza alcuna attribuzione. Tuttavia, le immagini non possono essere ridistribuite, vendute ad altre piattaforme di stock o come copie non alterate (poster, stampe e altri prodotti fisici) senza previa modifica.

#5 StockSnap

StockSnap offre una varietà di immagini meravigliose e una pratica funzione di ricerca: un sistema di categorie basato sui tag. Ti consente di cercare le immagini per categoria, atmosfera, sensazione o sentimento che trasmettono.

Puoi scaricare le immagini di stock e usarle con la licenza Creative Commons CC0. Puoi scaricare file, alternarli e utilizzarli gratuitamente in progetti personali e commerciali. Tuttavia, è vietato implicare qualsiasi avallo nei confronti di persone o cose raffigurate nelle immagini. Ad esempio, non è possibile usare la foto di una persona e implicare che ritenga il tuo marchio migliore di un altro.

I vantaggi dell’utilizzo di stock gratuiti di foto

Prezzo

Ovviamente, i siti stock di immagini gratuiti non costano nulla. Tuttavia, alcuni siti web offrono anche piani tariffari per il download di immagini senza filigrana o l’utilizzo di contenuti con licenza estesa. È pur vero però che l’acquisto di un abbonamento premium è meno costoso rispetto all’assunzione di un fotografo, designer o illustratore per creare delle immagini. Ecco perché i siti di foto stock sono una buona opzione per le piccole aziende e gli imprenditori che vogliono risparmiare sui costi delle immagini.

Contenuti con licenza

Se scarichi un’immagine a caso da internet, potresti trovarti ad affrontare problemi legali. Tuttavia, ciò non accade se scarichi immagini da siti di contenuti stock gratuiti. Queste piattaforme praticano licenze predefinite, quindi qualsiasi immagine in primo piano è generalmente sicura da usare.

Tuttavia, controlla sempre i termini di licenza della piattaforma che utilizzi. Ciò che va bene per un sito web, potrebbe essere considerato una violazione del copyright da parte di un altro.

Velocità di consegna

Utilizzando i siti web di foto stock, non è necessario assumere fotografi o artisti digitali per ottenere le immagini desiderate. Risparmi tempo per cercare i professionisti giusti, spiegare le tue idee e aspettare che le immagini vengano consegnate.

Tuttavia, se hai bisogno di immagini specifiche, ad esempio foto dei prodotti del tuo brand, è meglio rivolgersi a professionisti invece che utilizzare i siti web stock.

Flessibilità

Poiché gli stock di immagini di solito offrono immagini grandi e di alta qualità, è facile adattare questi file alle tue esigenze: ritagliare, rimuovere sfondi, adattarli ai tuoi progetti e così via. Hai tutta la flessibilità che ti serve per adattare le immagini al tuo marchio.

Conclusioni

I siti web di immagini stock sono una delle migliori fonti di immagini, soprattutto se hai un budget limitato o hai bisogno di trovare delle foto il più rapidamente possibile. I principali vantaggi sono contenuti di alta qualità, ricche raccolte di immagini e licenze adeguate che ti aiutano a evitare problemi legali. Tuttavia, è consigliabile sempre controllare la licenza dei contenuti di ciascun sito web per avere la certezza di non violare alcuna legge sul copyright.