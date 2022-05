Covid in Calabria, 5 decessi e +1084 positivi in un giorno

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.041.152 (+6.299). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 376.925 (+1.084) rispetto a ieri. Il tasso di positività è del 17,21% mentre le persone attualmente positive sono 67.703 (-1.148); di questi 67.492 (-1.144) si trovano in isolamento domiciliare, 200 (-5) sono ricoverati in reparto ospedaliero e 11 (+1) in Terapia Intensiva. Sono 5 le persone decedute nelle ultime 24 ore per un totale di 2.553 morti da inizio pandemia. In fine, sono 306.669 (+2.227) le persone guarite in Calabria.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5.992 (58 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.928 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51.818 (51.524 guariti, 294 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 36.020 (65 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35.953 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 62.024 (60.945 guariti, 1079 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.820 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.804 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36.072 (35.846 guariti, 226 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4.987 (47 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.937 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 135.449 (134.678 guariti, 771 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.167 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.153 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22.045 (21.875 guariti, 170 deceduti).