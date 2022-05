Sud, Occhiuto, “La Calabria può essere nuovo eldorado”

“Il Paese forse è arrivato tardi all’appuntamento con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, come se avessimo riempito i vagoni di risorse, senza aver prima costruito i binari sui quali far correre il treno degli investimenti. Il deficit amministrativo esiste. E va in qualche modo sanato”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, intervenendo al Forum “Verso Sud”, in corso a Sorrento.

“Voglio ringraziare Mara Carfagna perché – ha proseguito Occhiuto – è il ministro che ha invertito il racconto del Mezzogiorno. Ed oggi, in questo prestigioso contesto, davanti ai decisori pubblici e privati, non voglio parlare di problemi ma di opportunità di investimento che potete avere da noi. Non siamo un territorio triste, perduto, senza speranza, senza voglia di fare, siamo invece un luogo pieno di vitalità. Il Mezzogiorno e la Calabria possono essere il nuovo eldorado. Questa guerra sciagurata – ha sostenuto il presidente della Regione – cambierà per sempre gli equilibri geopolitici e degli scambi commerciali mondiali. In Calabria abbiamo il porto di Gioia Tauro, che negli ultimi anni si è sviluppato enormemente nell’immobilismo della politica. Un hub straordinario che diverrà sempre più importante. E a ridosso del porto insiste una Zona economica speciale di grande potenzialità. La nostra Regione ha presentato al mondo, in occasione dell’Expo di Dubai, il porto di Gioia Tauro e la Zes. Ed è stata un’iniziativa molto apprezzata e che sono certo porterà presto importanti frutti per il nostro territorio. Noi – ha osservato Occhiuto – vogliamo attrarre gli investimenti, per creare sviluppo, lavoro e per rilanciare la Calabria”.