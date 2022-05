Antimafia, Morra: “Si a sottrarre figli a famiglie mafiose, se respiri la mafia agirai mafiosamente”

“Qui a Catania e’ stato avviato un progetto per i giovani ‘liberi di scegliere’ un progetto che merita non solo di essere ripetuto, ma potenziato, venendo finanziato non piu’ dalla Cei, ma dallo Stato”. Lo ha detto Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia nazionale, al termine delle audizioni con il presidente del tribunale dei minori di Catania Roberto Di Bella.

“Con questa iniziativa, grazie alla quale si sottraggono giovani a famiglie in cui il contesto mafioso e’ tale da gravare sul minore in maniera oppressiva, viene data la possibilita’ di scegliere. Perche’ se tu nasci in contesti in cui al 99 per cento respiri la mafia, e’ ovvio che poi pensando mafiosamente tu agirai mafiosamente e il tuo futuro sara’ segnato semplicemente per il nome e il cognome che porti. In questo modo vorremmo che lo Stato rimuovesse quegli ostacoli che impediscono ad ognuno di noi di potersi realizzare come persona assumendosi l’onere dell’educazione del giovane al di fuori di un contesto che e’ gravato da una storia soffocante e oppressiva. Soprattutto nelle famiglie di ‘ndrangheta, ma anche in quelle di Cosa nostra non si scherza, c’e’ una sorta di destino familiare, di status genetico per cui se nasci ‘da’ devi essere anche tu, al pari di tuo padre, mafioso”.