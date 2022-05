Lavoro, Presutto (M5S): “Urgente agire per recuperare livelli occupazionali regioni del Sud”

”I dati delle ultime tabelle Eurostat mostrano come la Campania abbia registrato nel 2021 un tasso di occupazione, tra i 15 e i 64 anni, del 41,3% a fronte di un tasso medio per l’Ue del 68,4%. La situazione peggiora ancora di più quando si parla di occupazione ed istruzione femminile, dove si mostra che nelle regioni del Sud siano impegnate meno di 1 donna su 3 nella fascia tra i 15 e i 64 anni”. Lo dichiara il senatore Vincenzo Presutto, capogruppo M5S in Commissione Bilancio.

Presutto aggiunge: ”Il record negativo è condiviso con le altre regioni del Sud come la Sicilia, Calabria e la Puglia, dove tra le ultime cinque zone per tasso di occupazione, l’unica non italiana è la Guinea Francese – continua- ed in Campania i numeri parlano chiaro, una situazione che affligge da anni i nostri cittadini generata dalle pessime amministrazioni passate ma che deve essere immediatamente recuperata”. E il senatore conclude: ”Necessario e doveroso, ora più che mai, che il Governo ed il Parlamento intervengano immediatamente per colmare il divario occupazionale che al Sud colpisce soprattutto i giovani e le donne rispetto agli altri Paesi Europei. Adottando adeguate misure a carattere sociale in grado di intervenire sul piano della sicurezza, dell’istruzione, della cultura, delle infrastrutture e dell’ambiente, potremmo recuperare un accettabile livello occupazionale anche per il Sud Italia, rendendo il nostro Paese economicamente più forte, produttivo ed evoluto, senza più alcuna distinzione economica-sociale a carattere territoriale, in linea con le finalità attese con il Pnrr”.