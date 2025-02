Reggio Calabria Bic, Walter De Horta: “Squadra forte, vogliamo vincere ogni partita”

Dopo la partita contro Porto Torres avete vinto in casa, ma fuori avete perso un po’ il controllo. Poi contro Treviso avete reagito, ma la difesa sembra ancora un punto critico. Cosa manca secondo te?

“Sì, è vero. Siamo una squadra con tanti giocatori di diverse nazionalità, e a volte è difficile capirsi al volo, soprattutto in difesa. Il coach Cugliandro e il presidente Ilaria D’Anna hanno ragione: serve un cambio di passo. Non è questione di qualità, perché siamo tutti bravi giocatori, ma di mentalità. Dobbiamo migliorare la comunicazione e l’intensità. Sono sicuro che riusciremo a farlo entro fine stagione.”

Reggio Bic può battere chiunque?

“Assolutamente sì. Quest’anno abbiamo una squadra forte, che vuole vincere ogni partita. Ogni volta che scendiamo in campo, sappiamo che possiamo farcela. Certo, non sai mai cosa succederà, ma abbiamo la qualità e la grinta per competere con chiunque.”

Contro Treviso avete ottenuto una vittoria importante, anche se non è stata la vostra migliore prestazione. Cosa è mancato?

“Sì, è stata una partita dura. Forse è mancata quella difesa intensa che il coach chiede sempre. Ma alla fine, abbiamo portato a casa due punti fondamentali. Lo sport è fatto anche di emozioni e di momenti così, e quei punti ci tengono in corsa.”

Ora vi aspetta una sfida davvero tosta: la Briantea di Cantù, campioni d’Italia. Cosa vi aspettate?

“Sarà una partita intensa e difficile. Cantù è una squadra fortissima, e vincere contro di loro non è mai facile. Abbiamo sempre tenuto testa, ma non basta. L’ultima volta che li abbiamo incontrati, siamo rimasti sotto di sei punti. Quei sei punti possono fare la differenza. Sarà una bella sfida, e siamo pronti a superare i nostri limiti.”

E poi c’è l’EuroCup, che tu hai già vissuto. Cosa provi nel vedere il nuovo PalaCalafiore prendere forma, con quel maxi-schermo gigante in fase di montaggio?

“Sì, è emozionante. Il coach ha detto che questo impianto è davvero speciale per noi. Si stanno facendo tanti sacrifici per allenarci e giocare qui, e presto avremo un PalaCalafiore ancora più bello, con quel cubo e tutte le innovazioni che stanno realizzando. Sarà un’EuroCup ancora più spettacolare rispetto allo scorso anno.”

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic si prepara dunque ad affrontare un finale di stagione ricco di emozioni e sfide. Con la grinta di giocatori come Walter de Horta e la guida del coach Cugliandro, la squadra reggina punta a lasciare il segno, sia in Italia che in Europa. Appuntamento al PalaCalafiore per vivere insieme questa straordinaria avventura.