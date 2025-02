Viola, Dell’Anna: “Subito pronto e felice. Lavoriamo per rialzarci”

Subito pronto, subito a canestro dopo pochissimi allenamenti ma con estrema voglia di far bene.

Lorenzo Dell’Anna, nuovo giocatore della Redel Viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro Molfetta. Il giocatore, arrivato da pochi giorni, ha subito mostrato un buon feeling con il pubblico e ha realizzato canestri importanti, soprattutto da tre punti.

“È stata una gara combattuta fin dall’inizio, punto a punto”, ha dichiarato Dell’Anna. “Nel finale di gara ci siamo un po’ persi, forse a causa della stanchezza, e abbiamo subito qualche canestro di troppo. Dobbiamo lavorare per non ripetere gli stessi errori in futuro”.

Il coach Giulio Cadeo ha speso parole di elogio per Dell’Anna, sottolineando la sua esperienza nei settori giovanili di alto livello. “Sono arrivato qui con tanta voglia di fare bene e di aiutare la squadra a raggiungere i migliori risultati possibili”, ha aggiunto il giocatore. “Non sento alcuna pressione, voglio solo dare il massimo in campo per i tifosi, la società e per me stesso”.

Dell’Anna ha poi parlato dell’impatto con il pubblico reggino e con l’impianto del PalaCalafiore. “Sono rimasto a bocca aperta quando ho visto il palazzetto per la prima volta. È qualcosa di assurdo e bellissimo. Domenica, con il pubblico presente, è stato ancora più emozionante. Ho sentito il loro calore e la loro vicinanza, e questo mi ha dato una carica incredibile”.

Il giocatore ha concluso l’intervista parlando delle sue ambizioni per questa stagione. “Reggio Calabria è una piazza importante, con una grande tradizione cestistica. Sono felice di essere qui e voglio dare il mio contributo per portare la squadra il più in alto possibile.