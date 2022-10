Il 31 ottobre il basket reggino ricorda coach Nuccio Geri

Il 31 ottobre alle ore 16.30, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo compleanno, verrà ricordato il Coach benemerito di pallacanestro Nuccio Geri.

L’allenatore scomparso il 29 luglio 2020 è tutt’oggi nel cuore di tutti gli sportivi e, a fine mese, verrà ricordato dalla Città, dalla famiglia, da amici ed appassionati del basket e non solo presso la Palestra di Archi dove verrà istallata una targa, promossa e sostenuta dall’Associazione Viola Inside e dal Comitato Regionale Fip Calabria per ricordarlo.

A seguire, tanti sportivi, cresciuti grazie alla sua sapiente ed appassionata guida cestistica scenderanno in campo per ricordarlo nel migliore dei modi, proprio come il Coach avrebbe voluto.

Una vita dedicata alla pallacanestro ( in tanti lo ricordano da giocatore con la Sporting Club e con la Jolly), da Santa Caterina al Piria, dal De Amicis allo Scatolone, da Archi al PalaCalafiore, dal Botteghelle al Palalumaka passando, qualche stagione fa, dalla sacrosanta conquista della tessera di Coach Benemerito da parte della Fip Calabria.

E’ stato l’Operation Manager della Nazionale Italiana durante i percorsi azzurri al PalaCalafiore.

Ha allenato generazioni su generazioni, in ambito maschile e femminile.