Speed Down Cup a Catanzaro, Buccolieri: “Dopo le prove di oggi, tutto pronto per la gara di domani”

“Tutto pronto per la giornata finale della “Speed Down Cup – Città di Catanzaro” nel quartiere Cavita. Oggi abbiamo assistito alle prove, e domani sarà il momento delle gare vere e proprie. Questo evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Asd Speed Down Project, A’ Filanda, e Asd Cronometristi Catanzaro. È un progetto che ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione comunale, e dobbiamo riconoscere l’importante contributo dell’assessore Nunzio Belcaro.

La Speed Down è una disciplina unica nel suo genere, che fa battere i cuori degli appassionati di adrenalina. Ma è anche una pratica sportiva che abbraccia valori fondamentali come la competizione sana e il rispetto per l’ambiente. Le macchine che si sfideranno in questa emozionante competizione sono completamente eco-friendly, non generando alcun tipo di inquinamento, sia acustico che atmosferico.

L’evento culminerà nella cerimonia di premiazione domenica alle ore 18, che vedrà la partecipazione degli organizzatori e dei rappresentanti delle istituzioni locali. Sarà un momento di gioia e di celebrazione per tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa straordinaria iniziativa”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale Gregorio Buccolieri.