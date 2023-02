Firmato accordo tra CONI e Istituto Sant’Anna

Una collaborazione incredibilmente innovativa e strategicamente fondamentale per lo sport calabrese quella tra l’Istituto S. Anna e il CONI Calabria, nata con l’intento di sostenere ed agevolare la pratica sportiva, agonistica ed amatoriale, guardando con grande attenzione anche alla ricerca grazie alle avanzatissime strutture dell’Isalab.

Giovanni Pugliese, amministratore del S. Anna rimarca come l’istituto “crede molto nel polo ambulatoriale Isalab, pensandolo come un luogo creato sulle esigenze degli sportivi, un poliambulatorio completo e dotato delle tecnologie più moderne in tema di raccolta ed analisi dei dati, ricerca, valutazione della performance, prevenzione, cura e riabilitazione. Dal laboratorio per l’analisi del movimento alla palestra Rehab High-Tech, da quelli di Medicina dello Sport a quelli della terapia fisica e riabilitativa, i macchinari di ultima generazione in dotazione ad Isalab sono in grado di raccogliere ed elaborare dati oggettivi messi a disposizione di medici e terapisti specializzati utili alla realizzazione di protocolli individuali, predisposti in base alle caratteristiche e alle condizioni di ciascun paziente“.

“L’insieme di professionalità e tecnologie avanzate che ho visto all’Istituto S. Anna – dichiara il presidente Condipodero, entusiasta dell’accordo siglato con la struttura crotonese – fanno di Isalab una realtà tra le più avanzate e complete d’Italia. Da oggi è a disposizione dei nostri sportivi, agonisti o amatori. Sono veramente entusiasta di questa collaborazione ed estremamente orgoglioso che dalla Calabria e dal nostro lavoro possa arrivare un messaggio tanto innovativo per lo sport italiano. Penso agli studi ed alle ricerche che potremo fare sulla prevenzione degli infortuni, sull’analisi delle prestazioni, sul recupero e sulla riabilitazione post traumatica, ma anche agli interventi preventivi rispetto ai problemi posturali o di movimento. Tutto a vantaggio degli atleti, ma più in generale di tutti i ragazzi calabresi.“

Fondamentale il ruolo della delegata del CONI Point di Crotone, Francesca Pellegrino, che ha percepito subito le potenzialità di questa collaborazione, sostenendo e credendo nell’innovazione e negli effetti positivi che avrebbe potuto portare allo sport calabrese.