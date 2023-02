Crotone, la consigliera Cavallo: “Una delle vie più belle della città trasformata in un parcheggio a pagamento”

Riceviamo e pubblichiamo:

Alla c.a.

del Signor Sindaco Vincenzo Voce,

del Presidente del Consiglio Mario Megna,

dell’Assessore Rossella Parise

“L’articolo 7 del Codice della Strada, nel comma 8, prevede che i Comuni devono delimitare le aree a pagamento nelle strisce blu, mentre le strisce bianche non prevedono alcun pagamento e vi si può sostare senza limiti.

In particolare le strisce blu devono essere posizionate ai margini della carreggiata e non ostacolare lo scorrimento del traffico.

In virtù di ciò, ed in qualità di consigliera comunale, soprattutto sollecitata dalle segnalazioni di diversi cittadini che mi hanno sottoposto l’eventuale problematica, dopo essermi personalmente documentata in merito, con relativo materiale fotografico, chiedo al signor sindaco di Crotone Vincenzo Voce, all’assessore Rossella Parise ed al dirigente di competenza, quali criteri, tecnici ed amministrativi, sono stati adottati per la specifica realizzazione delle strisce blu a pagamento presenti in Via Poggioreale che, palesemente asimmetriche, ostacolano visibilmente il traffico, causando inoltre disagi e diverbi anche per quanto riguarda la modalità di parcheggio fra le aree orizzontali e trasversali”.

Marisa Luana Cavallo

Consigliera Comunale di Crotone

Popolo e Identità