Mallamace e Corsaro agli Assoluti di Lotta Libera difendono i colori amaranto della gloriosa Fortitudo 1903

Nei giorni 21 e 22 gennaio si sono svolti presso il PalaPellicone di Ostia Lido i Campionati Italiani Assoluti di Lotta, specialità Greco-Romana, Libera e Femminile, due giorni carichi di emozioni, dove gli atleti si sono confrontati sul tappeto per conquistare il titolo nazionale.

A questo evento hanno partecipato tantissimi atleti, tra questi anche i Campioni come Mirco Minguzzi, Nikoloz Kakhelashvili, Enrica Rinaldi, Abraham Conyedo e Aurora Russo, protagonisti alle Olimpiadi di Tokyo ed ai campionati mondiali.

La storica società reggina, la Fortitudo 1903 è stata presente al grande evento nella specialità Lotta Libera con due giovanissimi Atleti, Gabriele Mallamace (cat. 74 kg.) e Pasquale Corsaro (cat. 65 kg) alla loro prima esperienza ad un livello così alto, infatti, in ciascuna categoria gareggiano i gruppi sportivi militari dei Carabinieri e della Polizia di Stato professionisti dello sport, 18 atleti nella categoria di Mallamace e 16 atleti nella categoria di Corsaro. Riccardo Partinico, presidente della Fortitudo 1903, si è congratulato comunque per la prestazione dei due giovani e li ha invitati a concentrarsi per i prossimi appuntamenti che saranno il Campionato Italiano Under 20, ed i Campionati Nazionali Universitari, sicuramente alla loro portata.