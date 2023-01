Pallavolo C Maschile: Kermes & Altaflex Catanzaro Volley compie l’impresa: battuta la capolista Bisignano

Con un’impresa da ricordare, la Kermes & Altaflex Catanzaro Volley piega in tre set con i parziali di 25/21 25/19 25/20, la Trade & Services Bisignano capolista indiscussa nel campionato di serie C in una partita giocata su altissimi livelli.

Di fronte al pubblico amico del PalaEvent i giallorossi hanno sfoderato una prova ai limiti della perfezione, dominando tutti i game a eccezione di un lievissimo sbandamento all’inizio del terzo, e ottenendo così la nona vittoria consecutiva.

Formazione tipo per il tecnico Simone che schiera Colacino in palleggio in diagonale con Piazza, capitan Citriniti e Prudente al centro, Simone e Leone di banda con Giglio nel ruolo di libero.

Una partita quella di sabato che conferma quanto di buono fatto fino ad ora in campionato dalla compagine catanzarese che con la vittoria sul Bisignano riduce il distacco dalla vetta lontana ora 5 punti, e resta in terza posizione a 2 punti dall’ExAbit Cosenza che vince in casa contro il Rende.

Passata l’euforia per la bellissima vittoria sul Bisignano, si tornerà in palestra martedì per preparare la trasferta del 29 Gennaio a Spezzano contro l’Asd Volley Ball Kermes.