“A casa di amici”: il Volley Club di Vibo Valentia apre le porte della propria sede per accogliere i giallorossi

L’esordio dei giallorossi nel Campionato di Serie A2 2022/2023 è alle porte. Una ricorrenza da celebrare come ogni nuovo inizio che si rispetti. Da qui l’idea del Volley Club “Giacinto Callipo” di invitare nella propria sede tutti i protagonisti della prossima stagione agonistica per trascorrere una serata all’insegna della condivisione, dell’amicizia e della convivialità.

Sorrisi e applausi per esprimere grande entusiasmo che anima tutto l’ambiente giallorosso a distanza di poco più di due settimane dalla prima gara ufficiale in programma il 9 ottobre in terra lucana contro Cave del Sole Lagonegro.

Così dopo la seduta d’allenamento pomeridiano la squadra e lo staff della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia hanno raggiunto la sede del Club, nel centro cittadino, rispondendo presente alla chiamata della tifoseria vibonese.

Il risultato è stata una piacevole serata a casa di amici dai toni del tutto informali.

Ad accogliere gli ospiti il Presidente del Club, Cristian Mazza che ha spiegato: “Abbiamo voluto questo incontro per conoscerci e rinnovare il legame con la squadra prima intraprendere insieme il cammino verso la nuova stagione con l’augurio di poter condividere tante belle soddisfazioni”.

Subito dopo a prendere la parola è stato il Presidente Pippo Callipo che da trent’anni guida la Società giallorossa con grandi investimenti emotivi ed economici: “Abbiamo voluto disputare l’A2 senza valutare neppure altre opportunità perché era quello che ci competeva dopo che la scorsa stagione non siamo stati meritevoli al punto da mantenere la categoria. Nella mia vita ho sempre agito in tal senso e ho ottenuto riscontri positivi: continueremo a fare ciò che meritiamo consapevoli che dobbiamo guadagnarci ogni cosa sul campo in modo che nessuno possa mai accusarci del contrario. Il nostro lavoro principale è stato quello di scegliere i giocatori giusti a cui far indossare la nostra maglia per rappresentarci in questo campionato e loro, siamo convinti, che ce la metteranno tutta. Speriamo anche che la fortuna quest’anno ci assista…”

Infine una richiesta rivolta ai soci del Club: “Oltre a garantire il vostro prezioso supporto, vi chiedo di impegnarvi per coinvolgere altre persone nel nostro progetto in modo che il pubblico del volley possa incrementarsi. Sarebbe bello far appassionare alle gesta della nostra squadra anche chi, ancora, conosce poco questo sport”.