Pre-season 2022-23, prima allenamento congiunto della Tonno Callipo contro Modica

Dopo due giorni di assoluto riposo, la Tonno Callipo Vibo lunedì è tornata a fare sul serio: la quinta settimana di lavoro è ricominciata con una doppia seduta, idem nella giornata odierna, mentre domani pomeriggio, mercoledì 7 settembre, al PalaValentia (ore 17:30), ci sarà il primo allenamento congiunto stagionale contro la Avimecc Modica.

Questo test-match dovrà essere utile per la formazione presieduta dall’imprenditore Pippo Callipo a stabilire un punto nella preparazione al prossimo campionato di serie A2 maschile. La squadra siciliana, che per il quarto anno consecutivo milita nel girone Blu della terza categoria nazionale, è allenata dal riconfermato tecnico potentino Giancarlo D’Amico, vecchia conoscenza del volley vibonese essendo stato il vice del tecnico argentino Juan Manuel Cichello nel torneo 2019–2020, sospeso a metà del girone di ritorno a causa della pandemia da Covid-19.

Il giocatore più rappresentativo dei siciliani e il regista brasiliano con passaporto portoghese Pedro Luiz Putini, che ha militato nella A spagnola con la maglia dell’Ushuaia Ibiza, in A2 con la Synergy Mondovì e la Wow Green House Aversa, dove aveva già giocato nel 2016-2017 ed è tornato nella scorsa stagione. Da segnalare, altresì, anche il posto 4 Stefano Chillemi, classe 1999, ed il 22enne centrale vibonese Francesco Saragò, alla seconda stagione con la società modicana dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile della Tonno Callipo Vibo.

Appuntamento, questo che la passionale tifoseria giallorossa non si lascerà sfuggire per vedere all’opera il nuovo sestetto che, pur imballato dagli alti carichi di allenamento ed ovviamente ancora alla ricerca di una sua precisa identità, promette di essere molto competitivo.

Il team giallorosso guidato dal coach brasiliano Cezar Douglas tornerà successivamente in campo mercoledì 14 settembre al Palasport Villa d’Agri, per affrontare in amichevole la pari categoria del Cave del Sole Lagonegro (ore 17:30), mentre venerdì 16 al PalaValentia è in programma il terzo test match contro la Farmitalia Saturnia Aci Castello, guidata da Waldo Kantor. Il tecnico argentino sulla panchina vibonese ha lasciato senz’altro ottimi ricordi nella stagione 2016–2017, quella del ritorno in Superlega, con la qualificazione ai Play Off, nonchè il passaggio ai quarti di quarti di Coppa Italia dopo la vittoria in quattro parziali con la Kioene Padova, sconfitta sempre per tre a zero dalla super corazzata Cucine Lube Civitanova, che ha poi vinto entrambe le competizioni, superando sempre nell’atto conclusivo la Diatec Trentino.