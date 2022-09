Successo per il 16° Torneo di tennis “Città di Acquappesa”

Si è concluso domenica scorsa il 16° “Città di Acquappesa”, torneo di Tennis e Padel che ha visto impegnati atleti ed atlete giunte alle Terme Luigiane da sette regioni italiane. E’ stata una settimana esilarante piena di emozioni quella vissuta dal folto pubblico accorso sulle gradinate del PalaTerme e da atleti ed atlete tesserati ad oltre 25 circoli sportivi della Federazione Italiana Tennis che hanno potuto godersi i sani momenti della vera competizione sportiva ma anche le varie escursioni programmate dall’organizzazione. La manifestazione organizzata dal Tennis Club della Polisportiva Acquappesa, presieduta da Battista Bufanio, si è confermata ancora una volta impeccabile, regalando a tutti giornate indimenticabili.

Iniziando dall’aspetto sportivo, il singolare di tennis femminile ha visto la vittoria della tennista leccese, Anastasia Nitsoy, tesserata con Out Line Tennis School, che in finale ha sconfitto la portacolori del Tennis Club Cosenza, Francesca Polizza. Le due finaliste in precedenza avevano superato rispettivamente Linda Cucinotta e Valeria D’Addezio, entrambe tesserate con la Oliver Club di Potenza.

La conclusione dello sport del momento cioè il Padel ha visto un’eccellente finale tutta di marca cosentina con la coppia Daniele Miniaci/Stefano Muglia che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per domare il duetto composto da Francesco Carnevale e Giovanni Sarpa. Infatti, si è dovuto ricorrere al tie brak terminato 10-6 mentre i primi due set erano finiti 4-3 e 2-4.

In fine il singolare del tennis maschile ha laureato campione l’alfiere di casa, Lorenzo Vaccaro che nella finale ha battuto il barese Mauro Massarelli del Tennis Club Adelfia con il punteggio di 4-3 e 4-2, in una gara durata oltre un’ora e 30 minuti. In semifinale Vaccaro e Massarelli avevano battuto rispettivamente Valerio Trabacca del CT Brindisi e Luca Calabro del CT Mario Stasi di Lecce. Particolarmente seguita la cosiddetta finalina dei 4NC tra i paolani Francesco Zimbaro e Livio Francesco Sganga, che ha decretato la vittoria del primo con un doppio 4-0.

Ma la sedicesima edizione del “Città di Acquappesa” ha messo in vetrina anche incontri di caratura Mondiale, che hanno deliziato i tanti fans con le esibizioni di sabato 3 settembre tra Francesco Vilardo, best ranking ATP numero 430 e Aldin Setkic, bosniaco oggi numero 363, ma che ha raggiunto la 165 posizione della classifica ATP. Mentre domenica 4, invece, è stata la volta di Samuel Vincent Ruggeri e Francesco Vilardo, che nella prima parte della stagione hanno vinto in coppia quattro tornei ITF su cinque disputati, a far gustare i colpi spettacolari dei tennisti professionisti ai propri appassionati giunti numerosissimi sugli spalti del Palaterme che, lo ricordiamo, a visto calcare i suoi campi di Tennis e Padel dal 29 agosto al 4 settembre da atleti e atlete provenienti da Campania, Lazio, Sicilia, Basilicata, Puglia e Lombardia oltre agli atleti di tanti circoli tennistici calabresi.

Preziosi suggerimenti, per tutti, sono giunti da Alberto Castellani, presidente del Global Professional Tennis Coach Association, l’Associazione Mondiale dei Coach tennistici. Specializzato in tecniche dell’allenamento mentale l’esperto coach umbro, docente presso l’Università di Perugia, ha intrattenuto per alcune ore i presenti illustrando metodi scientifici particolarmente utili per gli atleti e di come allenare la mente dei tennisti in particolare. “le emozioni sono alla base dei nostri comportanti e di conseguenza vogliono essere allenate” è il suo credo che ha fatto scalare le graduatorie non solo ai vari Janko Tipsarevic (n. 8 ATP), Mare Rosset (n. 9), Ivo Karlovic (n. 14), Dzumur Damir (n. 29) ancora oggi il miglior tennista bosniaco, ma a tanti altri tennisti di fama mondiale.

Continuando il torneo ha offerto una vasta attività turistica e la soddisfazione degli organizzatori è immensa, anche perché si è trattato di far conoscere le bellezze del territorio a tante nuove persone, proprio come previsto dal progetto patrocinato dalla Regione Calabria attraverso in brand di “Calabria Straordinaria” programmato dal Dipartimento al Turismo, Marketin Territoriale e Mobilità, guidato dall’Assessore Fausto Orsomarso, che domenica ha assistito alle fasi finali della kermesse acquappesana insieme al sindaco di Acquappesa, Francesco Tripicchio. Tutti felici, dunque, per le escursioni al Santuario di San Francesco di Paola, alla grotta azzurra dell’Isola di Dino e all’Arcomagno di San Nicola Arcella, ai Murales di Diamante e al Museo dei Cedri di Santa Maria del Cedro. Particolarmente gradite poi sono state le scorribande con i Quad o il Rafting nello splendido scenario del fiume Lao, per finire alle nuotate nella piscina termale con le acque solfuree delle Terme Luigiane, tanto da far promettere a tanti “di ritornare il prossimo anno per trascorrere le vacanze in questi luoghi meravigliosi, se poi c’è da giocare a Padel e a Tennis ancora meglio”.

Il finale è stato tutto a suon di musica con il saund e le liete note del direttore artistico della manifestazione, Marco Trifilio e l’Over Quartet Band che nella suggestiva Piazza Terme Luigiane hanno chiuso in bellezza la manifestazione.

Alla fine un raggiante Adriano Vaccaro, Direttore Organizzativo del Tennis Club e Battista Bufanio, presidente della Polisportiva Acquappesa hanno dichiarato: “in questa settimana abbiamo vissuto delle magnifiche giornate, con momenti difficili ma gioiose. Siamo molto soddisfatti per la riuscita della manifestazione e soprattutto perché, al di là dell’aspetto prettamente sportivo, abbiamo fatto conoscere le bellezze del nostro territorio a tanti appassionati e a tanti atleti provenienti dalle altre regioni e questo ci rende ancora più orgogliosi per aver centrato il nostro obbiettivo. Rivolgiamo un grandissimo ringraziamento a tutti gli sponsor che ci hanno supportato, ma anche alle strutture alberghiere, al Comune di Acquappesa per averci supportato in ogni particolare per la buona riuscita del torneo e, da quest’anno, la Regione Calabria che ha patrocinato l’evento con il brand Calabria Straordinaria promosso dall’Assessorato al Turismo”.